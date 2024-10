VÍDEO: PF prende candidato à prefeitura de Coari por jogar dinheiro para eleitores

Raione Cabral (Mobiliza), candidato à Prefeitura de Coari, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (2) após ser flagrado jogando dinheiro para eleitores na praça Getúlio Vargas. O crime eleitoral foi filmado por moradores e compartilhado em aplicativos de mensagens.

Os vídeos mostram Raione gerando tumulto entre os cidadãos, que tentavam pegar as notas jogadas por ele. A cena capturada mostra uma multidão se desesperando para pegar o dinheiro, caracterizando a ação como compra de votos.

Crimes eleitorais – Compra de votos (art. 299 do Código Eleitoral)

“Os crimes eleitorais são infrações que comprometem a integridade do processo eleitoral. A tipificação penal visa proteger a autenticidade do processo, garantir a liberdade eleitoral e manter padrões éticos nas atividades eleitorais.”

