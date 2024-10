Mais de 480 escolas estaduais são cedidas para a Justiça Eleitoral no Amazonas

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar anunciou que mais de 480 escolas da rede estadual, tanto na capital quanto no interior do Amazonas, serão disponibilizadas à Justiça Eleitoral para as Eleições Municipais de 2024.

O processo de cessão seguirá o cronograma da Justiça Eleitoral, que inicia na quinta-feira (3) e se estende até domingo (06).

As escolas designadas como zonas eleitorais suspenderão suas atividades apenas na sexta-feira (4), retornando ao normal na segunda-feira (07).

Para consultar a lista completa das instituições cedidas, os interessados podem acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas: TRE-AM – Locais de Votação.

