Lei Seca começa a valer em Manaus a partir de domingo (6)

No domingo (6), durante o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estarão proibidos em Manaus das 6h às 18h. Essa restrição se aplica a bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos, incluindo locais abertos ao público.

A Portaria Conjunta N° 980/2024, publicada no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, estabelece essa proibição.

O descumprimento será considerado crime de desobediência, conforme o artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro.

A medida foi assinada por autoridades do TRE-AM e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

