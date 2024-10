Candidato que disputará lugar no segundo turno com David Almeida ainda está indefinido

O candidato à Prefeitura de Manaus que vai disputar um lugar no segundo turno contra David Almeida ainda está indefinido, segundo a pesquisa Eficaz divulgada nesta quinta-feira (3).

O levantamento indica um empate técnico entre os candidatos que estão na disputa pela outra vaga. No cenário estimulado, David Almeida (Avante), candidato à reeleição, continua liderando a disputa com 36,4% das pretensões de voto.

O embate pela segunda posição, dentro a margem de erro de 3,5%, estão os candidatos Roberto Cidade (UB), que obteve 15,4% das intenções de voto, seguido por Capitão Alberto Neto (PL) com 15,0% e Amom Mandel (Cidadania) com 14,6%.

Marcelo Ramos (PT) aparece em quinto lugar com 3,8%, seguido por Wilker Barreto (Mobiliza) com 0,3% e Gilberto Vasconcelos (PSTU) com 0,1%. Os eleitores que declararam votar em branco ou nulo somam 5,8% e os indecisos 8,8%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024, com 800 eleitores entrevistados. A margem de erro do estudo é de 3,5% pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM-04171/2024, sob coordenação de Jeane Paula Tavares Pires, com as análises estatísticas realizadas de Erico Jander da Silva Lopes (CONRE-8940).

Espontâneo

No cenário espontâneo, David Almeida continua liderando a disputa e chega a 31,3% das intenções de voto, quase 20 pontos percentuais a frente dos seus segundos colocados na disputa a prefeito.

Também empatados tecnicamente, Roberto Cidade (União Brasil) tem 11,8% na mesma modalidade, junto com Alberto Neto (PL), com 11,5%, e Amom Mandel (Cidadania) que garantiu 10% das intenções de votos.

Os outros candidatos que compõem o pleito, Marcelo Ramos (PT) e Wilker Barreto (Mobiliza), não alcançam 5% no levantamento espontâneo. Gilberto Vasconcelos não é citado no ensaio divulgado a três dias da eleição.

Rejeição

Marcelo Ramos é o candidato mais rejeitado pelos eleitores, com 21,1% de rejeição. O segundo mais rejeitado é David Almeida, com 15,5%, seguido por Amom Mandel, com 14,8%, Roberto Cidade, com 9,4% e Alberto Neto, com 9,3%.

Os menos rejeitados pelos eleitores são Gilberto Vasconcelos e Wilker Barreto, com 4,6% e 2,3%, respectivamente.

