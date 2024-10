Alianças para o segundo turno podem ser definidas já na próxima semana

As eleições municipais ocorrem, neste domingo (6), mas as possíveis alianças entre candidatos que vão disputar o cargo a prefeito de Manaus no segundo turno, já estão sendo discutidas.

O nome do candidato que provavelmente disputará um lugar no segundo turno contra David Almeida (Avante) ainda está indefinido, segundo a pesquisa Eficaz divulgada nesta quinta-feira (3). Mas, após o primeiro turno, novas articulações já vão ser definidas.

Ao Em Tempo, o professor e analista político, Helso Ribeiro, explicou que a partir de segunda-feira (7), uma nova eleição já será configurada e os candidatos perdedores, já serão cobiçados.

“Segunda-feira acabou e será uma nova eleição e se sentar para conversar. Então acredito que até por manter uma certa lógica, alguns vão fechar apoios e outros vão se retirar e ficar ali neutros”.

“O segundo turno é uma nova eleição, vai ter vinte dias para essa nova eleição, muitos arranhões frutos de uma campanha acirrada no primeiro turno, mas os perdedores serão cobiçados. Não tenho a menor dúvida. É assim que sempre se deu e a política se faz dessa forma também”, completou o Ribeiro.

Sobre alianças entre os candidatos, Ribeiro afirma que não necessariamente todos os votos dos candidatos perdedores, que vão apoiar um candidato, serão direcionados para ele, mas há uma influência.

“Um candidato teve 200 mil votos, não foi para o segundo turno, não quer dizer que esses 200 mil votos sejam direcionados ao candidato que ele apoiará. Mas, uma certa influência acredito que tem sim e aí quem for pro segundo turno vai tentar explorar essa influência ou minimizar caso não tenha o apoio a influência daquele candidato que perdeu”.

Disputa

O levantamento da pesquisa Eficaz divulgada nesta quinta-feira (3), apontou um empate técnico entre três candidatos: Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL) e Roberto Cidade (União Brasil).

Alberto Neto conta com o apoio de uma parte da direita amazonense e pautou sua campanha no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Amom Mandel optou por seguir uma campanha independente, sem grandes nomes da política sendo destacados. O candidato tem o apoio da Federação PSDB/Cidadania e PRTB.

O atual prefeito de Manaus, David Almeida, além do Avante, os partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático (PSD), Democracia Cristã (DC) e o Agir, compõem a coligação “Avança Manaus”. Os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) também fazem parte do apoio direto a campanha de David.

Roberto Cidade, o candidato do União Brasil, além do apoio do governador do Amazonas, Wilson Lima, conta com apoio do Progressistas, Partido da Mulher Brasileira (PMB), Partido da Renovação Democrática (PRD), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Podemos e Republicanos compõem a coligação de Cidade, que possui 294 candidatos ao cargo de vereador.

Os quatro candidatos são os principais indicados nas pesquisas mais recentes para um embate no segundo turno, para a prefeitura de Manaus, com isso possíveis alianças já são comentadas.

Alianças entre candidatos

O candidato Amom Mandel afirmou, na quarta-feira (2), que acreditar que estará no segundo turno das eleições. Mas, se esquivou de falar sobre as possíveis alianças na segunda fase do pleito.

“Não sou adivinho e sei que não tem eleição ganha, mas acredito que estarei no segundo turno com os votos da população de Manaus que acredita no meu trabalho e nas nossas propostas”.

Sobre a possibilidade de se aliar a Wilson Lima (União Brasil). Mandel reafirmou ser um candidato independente e que não quer aliança com políticos que possam comprometer sua eventual gestão.

O governador já disse não estará ao lado do prefeito David Almeida (Avante), caso o candidato dele (Roberto Cidade) não vá ao segundo turno.

“O Amom passou os quatro anos de prefeitura de David Almeida criticando muito o David, penso que vai faltar um pouco de lógica, se ele o apoiar nesse segundo turno. Então talvez ele fique neutro ou no caso do Cidade ir para o segundo turno, pode ser que ele cole com o Cidade. Já o Cidade, caso o Amom fosse pro segundo turno, eu custo a crer que ele apoiaria o David, ele iria de Amom. E aí vai de dos bastidores, das alianças, de interesses econômicos, de interesses políticos vai nesse direcionamento”, analisou Helso Ribeiro.

Em setembro, o Coronel Menezes (PP), candidato a vice-prefeito de Manaus na chapa de Roberto Cidade (UB), fez duras críticas à tentativa do prefeito David Almeida de se aproximar de Amom Mandel (Cidadania) e do Capitão Alberto Neto (PL) no segundo turno das eleições de 2024.

Menezes declarou que uma eventual aliança de Amom com o atual prefeito seria prejudicial à carreira política do jovem candidato.

“Se Amom apoiar o David, ele está morto em 2026”, afirmou Menezes, destacando que essa atitude poderia comprometer a coerência política de Amom aos olhos dos eleitores.

