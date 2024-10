Ipen: David Almeida e Roberto Cidade caminham para segundo turno, mostra pesquisa

David Almeida tem 35% das intenções de votos, enquanto Cidade aparece com 20%

A última pesquisa do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen), divulgada neste sábado (5), mostra que o atual prefeito de Manaus e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), caminha para o segundo turno, com 35% das intenções de votos.

Já o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) aparece em segundo, com 20%, seguido do deputado federal Amom Mandel (Cidadania), com 16%.

Na estimulada, a sexta pesquisa do Ipen, mostra que David cresceu 2,2 pontos, entre 23 de setembro e 5 de outubro, saindo de 32,8% para 35%, em relação à quinta pesquisa do Ipen, considerando apenas os votos válidos, o atual prefeito tem 38,7% dos eleitores.

A pesquisa mostra ainda que Roberto Cidade cresceu 2,4 pontos (de 17,6% para 20%), se distanciando de Amom.

Mandel, que tinha 17,4% em setembro, perdeu posição e agora aparece com 16%; Alberto Neto (PL), que tinha 12,9%, tem 11,9%; e Marcelo Ramos (PT) que tinha 6,2%, caiu para 5,6%.

Wilker Barreto (Mobiliza) caiu de 1,3%¨para 1,1%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU) subiu de 0,4% para 0,8%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, onde o eleitor não recebe qualquer informação sobre os candidatos, David Almeida tem 30,7% dos votos; Roberto Cidade aparece com 14,9%; Amom Mandel tem 12%; Alberto Neto com 7,2%; Marcelo Ramos tem 3,7%; e Wilker Barreto aparece com 0,2%.

Indecisos

Nesta pesquisa, os eleitores que não escolheram nenhum dos candidatos diminuiu. Em setembro, os indecisos eram 4,3%, mas agora são 3,8%. O número de candidatos que votam nulo totalizam 7,1%, e tem 5,8%. Já os indecisos chegam a 26,6%, os que votam em branco, nulo ou nenhum, alcança 4,7%.

A pesquisa ouviu 1 mil moradores de Manaus em 38 bairros entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. O levantamento do Ipen tem margem de erro de 3,09% e nível de confiança de 95%.

