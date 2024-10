Lula vota em escola de São Bernardo do Campo (SP)

Presidente votou em colégio do bairro Assunção, acompanhado do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha

O presidente Lula (PT) votou, na manhã deste domingo (6), nas eleições municipais, na Escola Estadual Doutor João Firmino Correira de Araújo, em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo.

No reduto político de Lula, o presidente apoia o candidato a prefeito Luiz Fernando Teixeira (PT), que tem Dr. Dib (PSB) como vice. Já na capital, o chefe do Executivo ajudou Guilherme Boulos (PSOL), em chapa com a vice Marta Suplicy (PT).

Após votar, Lula falou rapidamente com a imprensa, mas ressaltou que este domingo é um dia “muito especial para a democracia brasileira”. Sem citar nomes, criticou as fake news durante a campanha eleitoral.

“Agora tem a quantidade de fake news, surgimento de candidatos que não têm compromisso a não ser inventar histórias”, afirmou.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), acompanhou Lula em São Bernardo. Ao contrário de Lula, Padilha falou especificamente sobre o caso envolvendo o candidato Pablo Marçal (PRTB), que divulgou um laudo falso contra o candidato Guilherme Boulos (PSol).

“O ato de sexta-feira do candidato, Pablo Marçal, de disseminar um laudo falso, assinado por um médico que nem vivo está mais, até a assinatura parece ser falsa, é uma tentativa de perverter o processo democrático brasileiro”, disse.

