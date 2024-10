Vanda Witoto vota em Manaus e reforça representatividade

Vanda, liderança indígena e ativista do clima, esteve acompanhada de suas sobrinhas, marido e alguns apoiadores próximos

A candidata Vanda Witoto, da Rede Sustentabilidade, em federação com o Psol, compareceu às 10h à Escola Municipal Santo Agostinho, neste domingo (6), localizada no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste de Manaus.

Vanda, liderança indígena e ativista do clima, esteve acompanhada de suas sobrinhas, marido e alguns apoiadores próximos, mostrando confiança e esperança ao participar dessa corrida eleitoral.

Vanda, que mora na periferia da cidade, destacou que sua candidatura reflete o desejo de mudanças urgentes para Manaus, que sofre com os efeitos devastadores da crise climática e, ao mesmo tempo, carece de políticas públicas voltadas para proteger os rios, arborizar a cidade e melhorar a vida nas periferias.

“Manaus precisa se ver naquela Casa do povo. Precisa ser representada por mais pessoas que conheçam a realidade das periferias. A população está sofrendo os reflexos da crise climática, e não vemos as autoridades atuais falando ou agindo sobre isso. Precisamos de mais de nós naquele espaço de tomada de decisão”, afirmou a candidata.

Após votar, Vanda também ressaltou a importância da presença de mais mulheres e indígenas na política, destacando que sua candidatura representa uma forma de resistência e inspiração.

“Espero inspirar mais parentes a se juntar a nós nessa jornada de reconexão, responsabilidade e reconstrução de um futuro melhor para todos nós que somos filhos desse território”, disse.

Vanda acompanhará a apuração dos votos no Parque das Tribos, o bairro mais indígena do Brasil, com mais de 700 famílias moradoras e representações de diversos povos indígenas.

Caso eleita, ela será a primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus.

*Com informações da assessoria

