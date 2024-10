“Nossa campanha é limpa e continuará assim”, diz Amom Mandel após votar nesse domingo

O candidato Amom Mandel (Cidadania) à Prefeitura de Manaus votou na tarde deste domingo (6), na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, Praça Nossa Senhora de Nazaré, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

“Nossa campanha é limpa e continuará assim. Respeita o cidadão, pois conversa diretamente com eles. Também continuaremos com o trabalho de denunciar as ações ilícitas dos adversários que não tem como nos atacar”, declarou o candidato na porta do colégio eleitoral.

“Com toda a certeza a democracia vence neste momento porque nos temos fiscais espalhados e esses fiscais estão ali impedindo, por exemplo, em uma série de cantos da cidade a questão da compra de votos que alguns candidatos estão tentando realizar”, enfatizou Amom Mandel.

Durante o último mês de campanha, Amom percorreu todas as zonas de Manaus e optou por um formato de campanha diferente, em que era sabatinado pela própria população, durante as reuniões.

Os temas variavam em cada comunidade, mas giravam em torno de segurança pública, educação e saúde.

A vice, Nancy Segadilha, acompanhou o candidato durante a votação e falou sobre a acessibilidade no plano de governo de Amom.

“Acessibilidade não é só importante para as pessoas com deficiência com mobilidade reduzida e pessoas idosas e pela primeira vez nós que somos considerados invisíveis para uma gestão, para uma sociedade teremos voz a nossa política, política pública efetiva. É com a verdade, é uma gestão voltada para as pessoas e em inclusão permeia todo o nosso plano de governo”, comentou a vice-candidata Nancy Segadilha.