Crimes eleitorais marcam início do primeiro turno das eleições 2024 em Manaus

Seis pessoas foram presas em flagrante cometendo crime de boca de urna em diferentes bairros das Zonas Leste e Sul de Manaus, neste domingo (6).

“Dois crimes ocorreram na Leste e outros quatro no bairro do São Lázaro. Todos (os suspeitos) estavam distribuindo material de campanha, santinhos, o que é proibido pela justiça eleitoral no dia de hoje, então eles foram conduzidos à delegacia e os procedimentos serão lavrados pela polícia judiciária competente”, explica o comandante da PM, coronel Thiago Balbi.