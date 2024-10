Ex-diretor do Amazonas FC é preso por suspeita de ‘boca de urna’ em Manaus

O ex-diretor do Amazonas FC, Milton Moreira Pinto, mais conhecido como ‘Xuxa’, foi preso, na tarde deste domingo (6), por suspeita de crime eleitoral. A prisão ocorreu na frente da Escola Estadual Brigadeiro João Camarão, no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, Milton Moreira estava com uma grande quantidade de dinheiro e material de campanha de um candidato a prefeito de Manaus. A prática configura ‘boca de urna’.

Xuxa foi preso e o dinheiro, apreendido.

Afastamento

Xuxa era um dos símbolos do Amazonas FC, time criado em 2019 e que atualmente é o 10º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, entre os confrontos contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, Xuxa divulgou um vídeo provocando o Rubro-Negro, o Santos e o Paysandu, chamando o time paraense de “mucura”.

“O amazonense está acostumado a comer peixe, tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que dão. Aí vem um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. […] Agora, que venha aquela ‘mucura’ (referência ao Paysandu) aqui dentro para a gente engolir de novo. E depois vem aquele urubu (referência ao Flamengo)”, disse Xuxa, após vitória contra o Santos, pela quarta rodada da Série B, em maio.

Dias depois, o clube aurinegro divulgou uma nota comunicando o afastamento do dirigente.

“O Amazonas FC informa que, após tomar conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais, decidiu afastar por tempo indeterminado o diretor do clube de suas funções administrativas, por conta de suas manifestações. O clube entende a euforia do torcedor após a vitória sobre uma das principais equipes do país, mas ressalta que não compactua com a postura do dirigente”, diz trecho da nota.

