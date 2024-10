Mais de 280 mil eleitores não votaram no 1º turno em Manaus

Apesar desse número expressivo, a capital amazonense teve a menor taxa de abstenção entre as capitais do Norte do Brasil

No primeiro turno das eleições municipais em Manaus, 280.136 eleitores não compareceram às urnas, representando 19,37% do total do eleitorado. Apesar desse número significativo, a capital amazonense registrou a menor taxa de abstenção entre as capitais do Norte do Brasil.

Na capital do Amazonas, os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) avançaram para o segundo turno, agendado para 27 de outubro.

Em 2025, a Câmara Municipal de Manaus passará por uma renovação de quase 32%, com 28 dos 41 vereadores atuais reeleitos e 13 novos vereadores. Em comparação ao primeiro turno de 2020, houve um aumento de 15% na abstenção.

Entre as capitais brasileiras, Manaus ocupa a 6ª posição com a menor taxa de abstenção, atrás de Fortaleza (15,52%), Teresina (16,54%), João Pessoa (19,28%), São Luís (19,30%) e Recife (19,36%). Na Região Norte, Porto Velho registrou a maior abstenção, com quase 26% de ausências.

