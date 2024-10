Prefeitos eleitos no interior do Amazonas assumirão o cargo por quatro anos a partir de 2025

Com 100% das urnas apuradas, prefeitos de 61 municípios do Amazonas foram eleitos no primeiro turno das eleições 2024. Eles vão administrar municípios por quatro anos.

Em Manaus, David Almeida obteve 32,16% dos votos, totalizando 354.596, enquanto Capitão Alberto Neto alcançou 24,94%, com 275.063 votos. Ambos disputarão o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Manaus no próximo dia 27 de outubro.

Veja lista:

Alvarães: Lucenildo (União Brasil) obteve 72,17%, totalizando 7.439 votos. Amaturá: Nazaré Rocha (MDB) obteve 58,69%, totalizando 3.610 votos. Anamã: Kátia Dantas (MDB) obteve 49,52%, totalizando 3.912 votos. Anori: Régis Nazaré (Republicanos) obteve 70,93%, totalizando 6.478 votos. Apuí: Marquinhos Macil (MDB) obteve 42,73%, totalizando 3.874 votos. Atalaia do Norte: Denis Paiva (União Brasil) obteve 60,83%, totalizando 4.802 votos. Autazes: Thomé Neto (PP) obteve 53,96%, totalizando 14.014 votos. Barcelos: Radinho (União Brasil) obteve 57,79%, totalizando 5.508 votos. Barreirinha: Darlan Taveira (União Brasil) obteve 53,76%, totalizando 9.755 votos. Benjamin Constant: Semeide Bermeguy (MDB) obteve 43,93%, totalizando 8.526 votos. Beruri: Emerson Mello (Podemos) obteve 63,59%, totalizando 7.916 votos. Boa Vista do Ramos: Jarlem CB (PSD) obteve 56,03%, totalizando 6.394 votos. Boca do Acre: Frank Barros (MDB) obteve 52,15%, totalizando 9.743 votos. Borba: Toco Santana (Republicanos) obteve 54,81%, totalizando 10.923 votos. Caapiranga: Matulhinho Braz (União Brasil) obteve 54,10%, totalizando 4.416 votos. Canutama: Zé Roberto (União Brasil) obteve 76,99%, totalizando 6.816 votos. Carauari: Airton Siqueira (MDB) obteve 66,82%, totalizando 10.835 votos. Careiro: Mara Alves (Republicanos) obteve 47,08%, totalizando 10.236 votos. Careiro da Várzea: Pedro Guedes (PSD) obteve 51,68%, totalizando 7.716 votos. Coari: Adail Pinheiro (Republicanos) obteve 51,15%, totalizando 20.115 votos. Codajás: Tonho (União Brasil) obteve 64,61%, totalizando 9.183 votos. Eirunepé: Professora Áurea (MDB) obteve 51,81%, totalizando 9.129 votos. Envira: Ivon Rates (PSD) obteve 52,34%, totalizando 4.588 votos. Fonte Boa: Dr Lázaro (Republicanos) obteve 52,52%, totalizando 7.427 votos. Guajará: Adaildo Melo (União Brasil) obteve 51,02%, totalizando 5.521 votos. Humaitá: Dedei Lobo (União Brasil) obteve 37,13%, totalizando 9.932 votos. Ipixuna: Paula Augusta (PSDB) obteve 68,91%, totalizando 6.643 votos. Iranduba: Augusto Ferraz (União Brasil) obteve 49,55%, totalizando 18.117 votos. Itacoatiara: Mario Abrahim (Republicanos) obteve 54,98%, totalizando 31.614 votos. Itamarati: João Campelo (MDB) obteve 73,07%, totalizando 4.312 votos. Itapiranga: Thiago Lima (MDB) obteve 37,07%, totalizando 3.030 votos. Japurá: Professor Vanilso (União Brasil) obteve 67,30%, totalizando 3.355 votos. Juruá: Ilque Cunha (MDB) obteve 54,80%, totalizando 3.543 votos. Jutaí: Mercedes (União Brasil) obteve 60,79%, totalizando 7.817 votos. Lábrea: Gerlando Lopes (PL) obteve 51,27%, totalizando 11.619 votos. Manacapuru: Valcicleia Maciel (MDB) obteve 71,78%, totalizando 44.998 votos. Manaquiri: Nelson Nilo (MDB) obteve 44,24%, totalizando 5.541 votos. Manicoré: Lúcio Flávio (PSD) obteve 71,71%, totalizando 18.850 votos. Maraã: Pastor Edir (União Brasil) obteve 63,20%, totalizando 5.431 votos. Maués: Macelly Veras (PDT) obteve 54,76%, totalizando 16.460 votos. Nhamundá: Marina Pandolfo (União Brasil) obteve 62,93%, totalizando 8.839 votos. Nova Olinda do Norte: Professora Araci (MDB) obteve 51,80%, totalizando 8.579 votos. Novo Airão: Otávio Farias (União Brasil) obteve 59,64%, totalizando 6.428 votos. Novo Aripuanã: Raiz (União Brasil) obteve 50,09%, totalizando 5.462 votos. Parintins: Mateus Assayag (PSD) obteve 49,89%, totalizando 28.235 votos. Pauini: Renato Afonso (PSD) obteve 56,91%, totalizando 5.567 votos. Presidente Figueiredo: Fernando Vieira (PL) obteve 48,71%, totalizando 10.932 votos. Rio Preto da Eva: Professora Socorro Nogueira (UB) obteve 60,30%, totalizando 11.241 votos. Santa Isabel do Rio Negro: José Beleza (União Brasil) obteve 58,97%, totalizando 3.900 votos. Santo Antônio do Içá: Cecéu (MDB) obteve 65,95%, totalizando 10.536 votos. São Gabriel da Cachoeira: Egmar Curubinha (PT) obteve 47,15%, totalizando 11.014 votos. São Paulo de Olivença: Gibe Martins (União Brasil) obteve 83,27%, totalizando 14.390 votos. São Sebastião do Uatumã: Jander Barreto (UB) obteve 58,14%, totalizando 3.738 votos. Silves: Professor Paulino Grana (Republicanos) obteve 68,31%, totalizando 5.643 votos. Tabatinga: Plinio Cruz (Republicanos) obteve 48,80%, totalizando 15.099 votos. Tapauá: Gamaliel Andrade (União Brasil) obteve 63,18%, totalizando 7.612 votos. Tefé: Nicson Marreira (União Brasil) obteve 88,71%, totalizando 34.260 votos. Tonantins: Sales (Republicanos) obteve 55,22%, totalizando 5.634 votos. Uarini: Marcos Martins (União Brasil) obteve 54,74%, totalizando 4.491 votos. Urucará: Bosco Falabella (União Brasil) obteve 57,40%, totalizando 5.986 votos. Urucurituba: Leôncio Tundis (PT) obteve 70,90%, totalizando 8.126 votos.

