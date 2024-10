Amom Mandel declara apoio a Capitão Alberto Neto para o 2ª turno em Manaus

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) anunciou seu apoio ao candidato Capitão Alberto Neto (PL) para o segundo turno das eleições municipais, marcado para o dia 27 de outubro. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (9) durante uma coletiva de imprensa no Hotel Da Vinci, na zona Centro-Sul de Manaus.

Com 19,10% dos votos no primeiro turno, Amom Mandel (Cidadania), que ficou em terceiro lugar na disputa, oferece um apoio estratégico a Capitão Alberto Neto (PL), que já recebeu mais de 210 mil votos. Essa colaboração é vista como essencial para aumentar as chances de vitória no segundo turno.

Durante a coletiva, Mandel afirmou que o apoio a Alberto Neto estaria condicionado à realização de algumas de suas principais propostas, como a construção do primeiro Hospital Municipal de Manaus, o projeto de arborização radical da capital e o Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar. Em seu discurso, o parlamentar ainda ressaltou que, de forma alguma, poderia apoiar David Almeida (Avante).

“Comecei minha vida política denunciando os fura-filas da vacina. De lá para cá, fiz diversas denúncias contra o prefeito: distribuição de cestas básicas vencidas, desvios de apartamentos populares para familiares, uso de dinheiro público para compra de tinta sem licitação, além da falta de medicamentos. Conversei com Alberto; não sou seu eleitor e não concordo com tudo que ele propõe, mas, após minha análise política, escolhi apoiá-lo no segundo turno. Ele me garantiu que nosso plano de governo será absorvido”, afirmou Amom Mandel.

Apoio de Wilker

O deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), que obteve o sexto lugar no primeiro turno das eleições em Manaus, também declarou seu apoio ao candidato Capitão Alberto Neto (PL) para o segundo turno. O anúncio ocorreu na terça-feira (8).

Com 100% das urnas apuradas, o prefeito e candidato à reeleição David Almeida (Avante) recebeu 354.596 votos, que representaram 32,16% dos votos válidos. Já Capitão Alberto Neto teve 275.063 votos, marcando 24,94%.

Roberto Cidade (União Brasil) ficou em quarto lugar, com 187.566 votos, totalizando 17,01%. Em quinto lugar, Marcelo Ramos (PT) recebeu 66.528 votos, com 6,03%. Gilberto Nascimento (PSTU) ficou em sétimo, com 1.064 votos, representando 0,10%. Até o momento, nenhum dos candidatos declarou apoio a um candidato no segundo turno.

