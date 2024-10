Apoio de Wilson Lima pode ser decisivo na disputa pela Prefeitura de Manaus

Analistas políticos apontam que, mesmo apenas nos bastidores, os dois candidatos gostariam de ter o aval do governador do Amazonas

O apoio do governador Wilson Lima (União Brasil) pode ser decisivo na disputa pela Prefeitura de Manaus, que tem a participação do atual prefeito, David Almeida (Avante) e Alberto Neto (PL).

Analistas políticos apontam que, mesmo apenas nos bastidores, os dois candidatos gostariam de ter o aval do governador do Amazonas durante o processo eleitoral.

Amom Mandel recebe críticas após ‘abraçar’ direita e a ‘velha política’

Ao Em Tempo, o professor e sociólogo, Luiz Antonio Nascimento, explica a importância do apoio do governador, mesmo que um dos candidatos descarte essa aproximação, em um primeiro momento.

“Obviamente que em uma candidatura, numa eleição de segundo turno onde os dois candidatos chegaram muito colados um no outro, todos os apoios serão bem-vindos. Tem aqueles apoios que você festeja na sala principal do comitê e tem aqueles apoios que você faz o acordo lá na ‘beira do barranco’ escondido de todo mundo. Ele ainda tem a máquina pública e essa máquina funciona no processo eleitoral”, afirmou.

O cientista político, Helso Ribeiro, concorda e avalia que ambos os candidatos gostariam de um apoio do governador, mesmo que de forma velada em suas campanhas durante o segundo turno.

“Existem narrativas que nem sempre correspondem a verdade. Acredito que tanto um quanto o outro gostaria de um apoio, pelo menos velado, do governador. Se você perguntar a David Almeida ou Alberto Neto se eles querem esses votos, é claro que eles vão querer e às vezes um apoio velado é até melhor nos bastidores, a pessoa trabalha e publicamente ela fica afastada. Então tenho certeza que os dois não recusariam esse apoio velado”, disse cientista político.

“Eu acredito que após o dia 27 [dia do segundo turno das eleições], não importa qual seja o resultado, acredito que há uma tendência do governador procurar o vencedor e tentar fazer trabalhos coletivos em conjunto, já que a cidade Manaus é a que mais arrecada para o Estado”, completou.

Alberto Neto disputa o segundo turno contra o atual prefeito, David Almeida. Os candidatos foram para o segundo turno com 24,94% e 32,16% dos votos, respectivamente.

Aliados

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) declarou, nesta quinta-feira (10), apoio a Alberto Neto para prefeito no segundo turno em Manaus.

O presidente estadual do PMB no Amazonas, Edinaldo Rozenha, disse que Alberto Neto “representa esperança” para a cidade. No primeiro turno, a sigla apoiou o candidato Roberto Cidade (União Brasil), quarto colocado na disputa.

Já na quarta-feira (9), o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) anunciou seu apoio ao candidato Capitão Alberto Neto e foi duramente criticado em suas redes sociais, após “abraçar” a direita e a “velha política” amazonense.

Coronel Menezes (Progressistas), que disputou como vice de Cidade, também declarou apoio ao candidato do Partido Liberal (PL). Menezes agradeceu à população pelo acolhimento durante o primeiro turno em uma mensagem.

“Quero, primeiro, agradecer a todos vocês pelo carinho e consideração. A vontade do povo é soberana e a vida precisa seguir em frente.” Ele reforçou sua posição ao afirmar ser um “defensor incansável da direita” e que votará no número 22: “Meu amor por Manaus, a cidade onde nasci, fala mais alto do que qualquer divergência.”

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (União Brasil) também declarou apoio à candidatura de Alberto Neto.

Além de Caio André, Alberto Neto já recebeu apoio de outros parlamentares como os vereadores Glória Carratte (PSB), Ivo Neto (PMB), Daniel Vasconcelos (Republicanos), Allan Campelo (Podemos) e Lissandro Breval (PP).

Feitos pela cidade

Como estratégia, David ainda não divulgou oficialmente seus aliados políticos, mas optou por sua campanha divulgar seus feitos pela cidade.

Entre as principais realizações, ele destacou a reforma de mais de 360 escolas e 90 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o recapeamento de mais de 3,5 mil ruas e a recuperação de 2,5 mil vias.

Além disso, a frota de ônibus públicos foi ampliada com a inclusão de 400 novos veículos equipados com ar condicionado e câmeras de segurança, e o programa Prato do Povo passou a fornecer cerca de 12 mil refeições por dia para a população.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱