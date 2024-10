Com placas de apoio a David Almeida, manifestantes recebem Bolsonaro em Manaus

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a Manaus nesta terça-feira (15) de outubro, e foi recebido por manifestantes que exibiam placas de apoio ao prefeito David Almeida, rival de Alberto Neto (PL), que conta com o apoio de Bolsonaro. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, mensagens como “Sou de direita e voto David Almeida” chamam a atenção.

No Aeroporto Internacional de Manaus, eleitores aguardavam a chegada do ex-presidente, segurando suas placas em apoio a Almeida. A visita de Bolsonaro à capital amazonense visa participar de uma motociata em prol da candidatura de Alberto Neto, sendo esta sua terceira ida à cidade neste ano.

Ao Em Tempo, o cientista político Helso Ribeiro, analisa que diferente perfis de eleitores podem ser influenciados pela vinda de Bolsonaro a Manaus e que cada um já deve ter seu candidato pre-estabelecido.

“Aquele eleitor bolsonarista raiz, um eleitor mais voltado, por vezes para uma extrema direita, ele já participou dessa eleição e vai repetir o voto no segundo turno no capitão Alberto Neto, que sempre foi muito fiel aos ditames do ex-presidente Bolsonaro e aquele bolsonarista, o liberal de direita, também é uma boa maioria, que não segue cegamente o ex-presidente Bolsonaro, esse eu acho que ele vai ponderar, vai tentar ver o que é bom ou o que é ruim na proposta dos dois. Eu diria que uma parte segue com o Capitão Alberto Neto, outra parte segue com o prefeito David Almeida”, analisa.