Quaest: David Almeida tem 43%, e Alberto Neto aparece com 41%, no segundo turno

Pesquisa informa que 27% dos eleitores de Manaus ainda estão indecisos no cenário espontâneo, quando entrevistado não tem acesso ao nome dos candidatos

A pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Quaest, divulgada neste sábado (19), aponta que David Almeida (Avante), atual prefeito de Manaus, segue na liderança na disputa para o cargo de chefe do Executivo municipal, com 43% das intenções de voto no cenário estimulado. O Capitão Alberto Neto (PL) apresentou o número de 41%.

De acordo com o instituto, 900 pessoas, de 16 anos ou mais, foram entrevistadas de forma presencial, no período de 16 a 18 de outubro de 2024. A pesquisa do segundo turno da eleição municipal de Manaus foi registrada junto à justiça eleitoral e protocolada sob o número AM-05248/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Entre as principais informações do estudo, a pesquisa informa que 27% dos eleitores de Manaus ainda estão indecisos no cenário espontâneo – e ainda podem definir a eleição, que está praticamente empatada. Em contrapartida, 77% dizem que a escolha de voto é definitiva. Além disso, a gestão de David Almeida é avaliada positivamente por 40% dos eleitores. Em outro dado, o Capitão Alberto Neto aparece como desconhecido para 24% dos eleitores.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não recebem os nomes dos candidatos, David Almeida aparece com 36% das intenções de voto e Capitão Alberto Neto (PL), com 34%. David e Capitão estão, tecnicamente, empatados no voto espontâneo. Neste quesito, 27% ainda estão indecisos e 3% dizem que votariam em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

Cenário estimulado

Na intenção de voto estimulado, quando o entrevistado é informado sobre nome e partido dos candidatos que concorrem ao segundo turno, David Almeida (Avante) aparece com 43% de intenção de votos. Capitão Alberto Neto surge com 41%. Na pesquisa estimulada, indecisos são 4%. O percentual de branco, nulo ou que não pretende votar chega a 12%.

Avaliação

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a gestão do prefeito de Manaus, David Almeida. Agora, em outubro, 40% do eleitorado avaliou a administração do candidato à reeleição de forma positiva – em agosto, o número foi de 48%; e em setembro, de 44%.

No levantamento de agosto, 18% avaliaram a gestão de David Almeida como negativa. No estudo de setembro, o dado foi de 15%. Agora, neste mês, são 18%, novamente.

