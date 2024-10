Action Pesquisa: David Almeida e Alberto Neto aparecem tecnicamente empatados

Alberto Neto registra 44,1% das intenções de voto, enquanto David Almeida aparece com 43,2%

David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno, para a prefeitura de Manaus, segundo dados divulgados, nesta terça-feira (22), pelo Action Instituto de Pesquisas.

Alberto Neto registra 44,1% das intenções de voto, enquanto David Almeida aparece com 43,2%, ou seja, os dois estão dentro da margem de erro de 2,77% para mais ou para menos.

A pesquisa aponta ainda que os votos em branco e nulos somam 9,7%, e os indecisos representam 3%.

A pesquisa, que incluiu 1.250 eleitores de todos os bairros de Manaus, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM 02877 2024, com nível de confiança de 95%.

Quando se analisam os votos válidos, que são aqueles que contam efetivamente para o resultado da eleição, o cenário se mantém equilibrado, mas com uma leve vantagem. David Almeida obtém 49,5% das intenções, enquanto Alberto Neto lidera com 50,5%.

Os votos válidos são calculados excluindo os brancos e nulos, considerando apenas os votos nominais (dados a um candidato) e os votos de legenda (quando o eleitor opta pelo partido em vez de um candidato específico).

Essa contagem é crucial, pois a apuração para determinar o vencedor ou se haverá um segundo turno em uma eleição majoritária baseia-se apenas nos votos válidos.

Outro dado interessante da pesquisa revela que é sobre os eleitores de ambos os candidatos que demonstram um comprometimento maior em relação ao seu voto.

Os resultados indicam que 87,6% dos apoiadores de Neto estão decididos, enquanto 12,2% ainda podem mudar de opinião. Entre os eleitores de Almeida, 85% afirmam que seu voto é definitivo, mas 14,6% ainda estão indecisos.

Esses dados sugerem que ambos os candidatos possuem bases eleitorais firmes, mas a presença de uma pequena parcela de eleitores indecisos pode ser determinante para o resultado final, dependendo da continuidade das campanhas.

