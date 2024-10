David Almeida lidera com 51% dos votos válidos e se aproxima da reeleição, aponta pesquisa Quaest

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados, com Almeida variando entre 48% e 54% e Neto entre 46% e 52%.

A última pesquisa da Quaest, divulgada neste sábado (26), véspera do segundo turno, mostra que David Almeida (Avante) está próximo da reeleição com 51% dos votos válidos, enquanto Capitão Alberto Neto (PL) aparece com 49%.

No contexto da intenção de voto estimulada, Almeida mantém 43% das intenções, enquanto Neto subiu de 41% para 42%. Os indecisos caíram de 4% para 3%, e o percentual de eleitores que votariam em branco, nulo ou que não pretendem votar permanece em 12%.

A Quaest, contratada pela Rede Amazônica, afiliada da Globo na região Norte, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro máxima para a amostra é de 3 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-03077/2024.

