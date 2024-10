Partidos são multados em até R$ 70 mil por ‘santinhos’ nas ruas em Manaus

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) multou 21 partidos pelo despejo de santinhos em vias públicas nas proximidades de 12 locais de votação durante o primeiro turno em Manaus.

A informação foi divulgada pela diretora de fiscalização, Suzy Pinheiro, em uma entrevista à imprensa realizada, na manhã deste domingo (27), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Suzy explicou que, durante a fiscalização, foram inspecionadas 15 escolas, das quais 12 apresentavam acúmulo de santinhos.

“Identificamos todos os responsáveis. Foram 21 partidos e cerca de 100 colaboradores, que são os candidatos a vereador”, afirmou Suzy Pinheiro.

As multas podem chegar a R$ 70 mil, conforme destacou a diretora.

“Em relação aos derrames de santinhos, fiscalizamos de 22h às 4h. Identificamos 21 partidos. Nós iremos multar os partidos porque nós entendemos que o partido é responsável pelos demais, pelos candidatos. As nossas multas partem de 251 UFMs a 500 UFMs. O que significa isso? O início dela é R$ 35 mil a R$ 70 mil. As reincidências vão aumentando”, acrescentou Suzy.

Na noite de sábado (26) e na madrugada deste domingo, novas ações de fiscalização foram conduzidas pela Semmas, resultando na apreensão de materiais de campanha em 12 escolas.

O presidente do TRE-AM, desembargador João Simões, lembrou que, no primeiro turno, 100 candidatos enfrentaram processos devido ao despejo de santinhos. Ele também informou que nesta semana, o TRE-AM analisou e negou um recurso, mantendo as multas aplicadas em primeira instância.

“São dois lados desse trabalho. Um o nosso do TRE, juntamente com o MPE e as nossas equipes de fiscalização nas ruas, e com as câmeras nós vamos identificar propaganda irregular e crime eleitoral. A secretaria municipal vai cuidar da questão da infração ambiental. São três situações, duas estão conosco e uma são autuações administrativas com a prefeitura por meio da Secretaria do Meio Ambiente”, afirmou João Simões.

