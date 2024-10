Trio é detido por suspeita de compra de votos na Compensa

Durante a abordagem, a equipe policial apreendeu R$ 1.914 com os detidos

Três homens, com idades entre 44 e 50 anos, foram detidos, neste domingo (27), por volta das 10h40, por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Eles são suspeitos de estarem envolvidos na compra de votos para um candidato à Prefeitura de Manaus.

De acordo com o comandante da 8ª Cicom, Capitão Danilo Aguiar, a denúncia indicava que supostos assessores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) estavam comprando votos de eleitores na rua T8, nas proximidades do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) VIII. Durante a abordagem, a equipe policial apreendeu R$ 1.914 com os detidos.

Os homens e o dinheiro foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, localizada no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus, onde está sendo realizado o registro do ocorrido.

O delegado da Polícia Federal, Fábio Pessoa, confirmou que os três detidos têm ligações com um vereador de Manaus. “Eles estão sendo ouvidos e vai gerar um procedimento por portaria”, explicou o delegado da PF.

