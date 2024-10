Urnas eletrônicas apresentam problemas durante votação em Manaus

Seis urnas eletrônicas apresentaram problemas durante a manhã deste domingo (27), no segundo turno das eleições municipais para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Manaus, de acordo com o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas (TRE-AM).

Segundo Leandro Simão, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-AM, quatro urnas voltaram a funcionar normalmente após serem reiniciadas. E duas foram substituídas por novas urnas com os dados preservados.

Duas ocorrências foram registradas pela Polícia Federal no Amazonas (PF-AM) com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) de supostas compras de voto. A primeira ocorrência foi registrada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o delegado Fábio Pessoa, três pessoas foram conduzidas para a sede da Superintendência da PF-AM, situada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

“Analisada a situação, não foi ratificada a voz de prisão no local. Em tese, teria ligação com algum vereador da cidade”, disse Pessoa.

A segunda ocorrência foi no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

“A voz de prisão foi ratificada no local. Foram conduzidas seis pessoas para a sede da PF. Uma de fato foi flagranteada. Com essa pessoa foi apreendido um valor de R$ 566 que estava sendo utilizado para compra de voto. Essas são as duas ocorrências que chegaram a PF no início dessa tarde e estão em processo de atendimento. Temos várias equipes na rua para atender todas as ocorrências que chegarem até nós para coibir a prática de crime eleitoral”, pontuou Pessoa.

