Cerca de 1.500 policiais militares reforçam segurança no segundo turno da eleição em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) levou às ruas, neste domingo (27), um efetivo de aproximadamente 1.500 policiais militares para garantir a ordem, tranquilidade e a segurança durante o segundo turno da eleição municipal de Manaus.

O efetivo está distribuído em 125 viaturas, policiamento a pé e guarda das urnas nos colégios eleitorais.

Segundo o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, coordenador geral do policiamento da corporação neste processo eleitoral, as equipes policiais estão a postos desde as 6h da manhã. A força militar também está responsável pela segurança e guarda de urnas de 230 locais de votação.

“O restante dos policiais militares reforça o policiamento ostensivo e apoiam a Justiça Eleitoral, tanto na fiscalização da propaganda, quanto ficando de prontidão também nas unidades especializadas da polícia para qualquer situação. Também temos o reforço das viaturas, estamos com 60 viaturas a mais do normal para a gente garantir o policiamento ostensivo na cidade”, explicou.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

