David Almeida é reeleito prefeito de Manaus

O atual prefeito de Manaus David Almeida (Avante) foi reeleito para comandar a capital amazonense por mais quatro anos.

Com 99,57% das urnas apuradas, ele recebeu 573 mil votos, o equivalente a 54,60% do total dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 16h55, neste domingo (27), durante o segundo turno das eleições municipais.

David Almeida vai governar Manaus ao lado do vice-prefeito eleito Renato Júnior (Avante), que é empresário e foi secretário de feiras e mercados durante o primeiro mandato do político à frente da prefeitura da capital.

Derrotado nas urnas, Capitão Alberto Neto (PL) obteve 477 mil votos, o equivalente a 45,40% do total de votos válidos. O candidato tinha como principais apoiadores o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato derrotado no primeiro turno, Amom Mandel, do Cidadania.

Caminhada política

David Almeida foi eleito prefeito da capital pela primeira vez em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Na época, ele derrotou o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, em uma votação também apertada. Antes, o político já havia sido eleito deputado estadual por três vezes e também foi governador interino, após a cassação do ex-governador José Melo.

Na campanha deste ano, David Almeida também contou com o apoio dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Nas duas pesquisas Quaest, ele liderou as intenções de voto entre os eleitores – o que se confirmou neste domingo. Na última pesquisa, ele aparecia com 51% dos votos válidos.

Em 2024, ele fez parte da coligação “Avante, Manaus”, composta pelos partidos AGIR, PSD, DC, Avante e MDB.

Promessas para o novo mandato

Durante a campanha pela reeleição, David Almeida defendeu o que havia feito no primeiro mandato, mas também prometeu implementar novas ações caso fosse reeleito para os anos 2025 – 2028, entre eles:

Construir corredores exclusivos de ônibus;

Ampliar a Avenida André Araújo;

Convocar mais de 1,5 mil guardas municipais; e

Ampliar o número de UBSs com horário estendido.

Este ano, David declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.277.906,77 e disse ser proprietário de um apartamento, uma casa, aplicação de renda fixa e R$ 40 mil em espécie. Em relação à eleição de 2020 – quando declarou R$ 857.529,00 – , os bens declarados tiveram um aumento de 49%.

Quem é David Almeida

David Almeida lançou sua candidatura à reeleição à Prefeitura de Manaus no mês de Junho. Ele foi deputado estadual no Amazonas por três mandatos seguidos: 2006, 2010 e 2014.

Nascido em Manaus, o candidato é bacharel em Direito, formado pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra). Em 2017, David Almeida ocupou interinamente a cadeira de Governador do estado. Em 2020 foi eleito prefeito de Manaus.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱