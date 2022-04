Naiara Azevedo é atração nacional de festival em Coari

A cantora e ex-bbb será a atração do do evento ‘Planeta Country’, em junho

Manaus (AM) – A cantora e ex-bbb Naiara Azevedo será a atração principal do ‘Planeta Country’, em Coari (distante 362 km de Manaus), no dia 3 de junho. Os ingressos começarão a ser vendidos em breve em pontos físicos da cidade.

De acordo com a organização, serão vendidos ingressos individuais e para os camarotes no Feat Conveniência, situado na Rua do Contôrno, 333, Duque de Caxias; e Akitem Conveiência, no bairro União. As vendas ainda não começaram.

Para o público geral, que não mora na cidade, deve adquirir mais informações sobre o evento e os ingressos pelo número: (97) 98124-2921.

Quem é Naiara Azevedo?

Naiara de Fátima Azevedo, conhecida como Naiara Azevedo, é uma cantora paranaense que se tornou conhecida nacionalmente pelo sucesso da música “50 reais”. Neste ano, a artista participou do Big Brother Brasil (BBB) 22 e foi a terceira eliminada.

