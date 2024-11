Águas de Manaus lança campanha de negociação para clientes a partir desta segunda (04)

A partir desta segunda-feira (04), a Águas de Manaus inicia a campanha “Zera Dívida”. A ação tem como objetivo oferecer oportunidades diferenciadas de negociação de dívidas, além de ampliar os laços de relacionamento com os clientes.

Durante a ação, a concessionária disponibilizará, além da loja central, todas as lojas situadas nos PACs da cidade. A campanha vai até o dia 30 de novembro.

Durante o “Zera Dívida”, os clientes da Águas de Manaus poderão negociar suas dívidas com condições especiais e com parcelamento flexível. Durante a campanha, não é necessário fazer agendamento prévio para atendimento.

“Esta é uma ótima oportunidade que oferecemos aos nossos clientes. Durante toda a campanha, não haverá necessidade de agendamento, basta levar os documentos para serem atendidos. Também estaremos oferecendo condições especiais, como, por exemplo, desconto de até 95% da dívida dependendo da idade da dívida. Vale ressaltar que as mesmas condições também serão disponibilizadas pelo nosso 0800. Nosso objetivo é resolver as pendências, mantendo o bom relacionamento com todos os nossos clientes”, destaca a gerente comercial da concessionária, Carla Dutra.

Os atendimentos ocorrerão até o dia 30 de novembro, na loja da Rua Leonardo Malcher, no Centro, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h e aos sábados, das 8h30 às 12h. Nos guichês localizados nos PACs da cidade, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. O serviço online ocorre 24h, todos os dias, através do número 0800 092 0195.

Os clientes interessados em participar da campanha “Zera Dívida” precisam ficar atentos aos documentos necessários para obter atendimento, como RG, CPF e faturas para identificação da unidade consumidora.

Serviços

Os atendimentos presenciais ocorrem na loja principal da concessionária, situada na Rua Leonardo Malcher, no Centro de Manaus. Os serviços também estarão disponíveis nos guichês situados nos PACs da cidade (Alvorada, Compensa, Sumaúma, Uai Shopping, Shopping T4, Via Norte e Galeria Espírito Santo, no Centro).

Os canais oficiais (0800-092-0195, chat e app Águas de Manaus) também atenderão a população, 24h por dia.

