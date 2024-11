Evento de sustentabilidade promete impactos positivos para região amazônica

Caminhos e alternativas para uma jornada sustentável, unindo tecnologia e responsabilidade social, estão na rota do Quality Festival 2024, organizado pelo Latin American Quality Institute (LAQI).

A 18ª edição do ciclo de conferências – reconhecido como um dos maiores eventos de qualidade da América Latina – ocorre de 19 a 21 de novembro na capital amazonense, reunindo empresários de diversos países da América Latina em torno do tema “A nova era da Qualidade: Sustentabilidade, Inovação e Excelência”.

O crédito de carbono é um dos assuntos do encontro empresarial, em virtude dos impactos significativos para a economia. Estudo recente da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil) estima que a regulamentação do mercado de carbono poderá movimentar mais de 100 bilhões de dólares no Brasil até 2030, gerando cerca de 3,4 milhões de novos empregos até 2040.

Outro ponto é a sustentabilidade, alinhada ao meio ambiente e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As discussões devem focar nas ações de empresas para combater o desmatamento, problema que afeta várias regiões do Brasil, especialmente a Amazônia. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento revelam que, em setembro de 2024, a degradação florestal na Amazônia Legal alcançou 20.238 km² – área mais de 13 vezes maior que a cidade de São Paulo –, o que representa um alarmante aumento de 1.402% em comparação ao registrado em setembro de 2023.

Fundador e CEO do LAQI, Daniel Maximilian Da Costa destaca o Quality Festival como um dos principais encontros para discutir qualidade e sustentabilidade no cenário empresarial latino-americano. De acordo com ele, a edição deste ano – que será realizada no Centro de Convenções Manaus Plaza – evidencia a importância da região amazônica e oferece um espaço onde empresas podem debater e trocar experiências sobre práticas e tecnologias sustentáveis.

Da Costa também pontua que a escolha de Manaus como sede do Quality Festival 2024 é altamente simbólica, ressaltando o compromisso com a sustentabilidade e a inovação. Após edições na Cidade do Panamá (Panamá) e em Lima (Peru), o evento na capital amazonense promete marcar um novo padrão na promoção de práticas empresariais responsáveis e inovadoras.

“Ao debater qualidade e sustentabilidade no coração da Amazônia, reafirmamos a importância de alinhar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Esse evento é mais que um encontro de negócios, é um compromisso com um futuro sustentável e uma oportunidade para que a América Latina lidere a inovação empresarial com baixo impacto ambiental”, salienta.

Premiações

Voltado a empresários convidados, o Quality Festival 2024 será encerrado no dia 21 com o Latin American Quality Awards 2024, cerimônia de premiação que reconhece a excelência no âmbito empresarial. Previamente avaliados pelo Modelo Latino-Americano de Excelência (LAEM), os membros receberão o prêmio em reconhecimento ao compromisso com a qualidade e inovação.

Além disso, o fundador e principal executivo da LAQI concederá o President’s Choice Awards 2024, que evidencia membros que se destacam por seu impacto positivo e compromisso com a melhoria contínua no cenário corporativo. Outro destaque fica por conta do Latin American Excellence in Law Awards 2024, que reconhece escritórios e profissionais do setor jurídico que não apenas atingiram a excelência em suas áreas como também contribuíram significativamente para o impacto social positivo.

*Com informações da assessoria

