Construnorte apresenta tendências do mercado da construção civil

A Construnorte 2024 apresenta novas tendências em produtos e serviços para setores de máquinas e equipamentos, softwares, soluções sustentáveis e inovações para o mercado da construção civil em Manaus.

O evento ocorre entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro e vai ocupar o Studio 5 Shopping e Convenções (avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial), com mais de 100 estandes em exposição das 14h às 21h. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas em construnorteam.com.br.

A maior feira da construção civil da região norte, realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e organizada pela ModeOn Eventos, conta com a participação de empresas de diferentes portes, como startups, indústrias de materiais de construção, revendas e empresas especializadas em sistemas industrializados avançados. A programação traz ainda palestras e workshops voltados para inovações, sustentabilidade e tendências do setor.

“A Construnorte se estrutura em três pilares fundamentais. O primeiro aborda temas como inovação, regulamentações, financiamento imobiliário, industrialização da construção e o programa Minha Casa, Minha Vida. O segundo pilar foca em novas tecnologias, produtos inovadores e fornecedores. Por fim, o terceiro pilar destaca startups e aplicações voltadas para o setor da construção civil, abrangendo soluções de controle e planejamento de obras, além de sistemas de gestão e controle de vendas de imóveis”, afirma Frank Souza, presidente do Sinduscon-AM.

Produção no Amazonas

Outro eixo importante, conforme Frank Souza, é sobre o que é produzido hoje no Amazonas, que vai ser apresentado tanto a empreendedores quanto ao consumidor final.

“Tem muita coisa que já é produzida no estado, mas ainda desconhecido do segmento de uma forma geral. É muito importante, por exemplo, a linha sustentável, com produtos para agredir menos o meio ambiente, e isso vai estar na Construnorte, inclusive em palestras sobre o meio ambiente”, destaca o presidente do Sinduscon-AM. “Tudo o que é ligado ao setor, a cadeia da construção civil, esperamos ter um representante dentro da feira”.

Uma das principais novidades deste ano será a Ala Jovem da Construção, projetada para incentivar a participação das novas gerações no mercado.

O público-alvo do evento são gestores de obras, projetistas, arquitetos, engenheiros, varejistas e atacadistas, indústrias locais e nacionais, assim como outros profissionais e empresários ligados à construção civil.

*Com informações da assessoria

