Rede de supermercados abre vagas para nova unidade em Manaus

A rede amazonense de supermercados Super Nova está com vagas disponíveis para início imediato em sua sexta unidade, localizada no Parque Residencial Mosaico, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. A data de inauguração será divulgada em breve nas redes sociais @supernovasupermercados.

Os postos de trabalho exigem experiência, disponibilidade de horário e ensino médio completo:

“O processo de seleção já foi iniciado, bem como o de treinamento, mas ainda estamos fazendo recrutamento para compor o quadro de colaboradores para suprir demandas das demais unidades e especialmente do Super Nova Mosaico, que em breve será inaugurado, se Deus quiser. Como terá um restaurante e lanchonete no local, estamos procurando profissionais com expertise especialmente nas áreas de cozinha, churrasco, panificação e confeitaria. Nosso objetivo é ofertar qualidade, variedade e economia aos nossos futuros clientes”, disse a cofundadora da empresa, Elisama Brito.