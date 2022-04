Mergulhador acha corpo de jovem em rio e é considerado herói em Maués

Jean japonês, como é conhecido no município, mergulhou incansavelmente em busca do corpo do jovem desaparecido

Maués (AM)- O mergulhador identificado como Jean Japonês, foi ovacionado como herói após encontrar e resgatar o corpo de um adolescente de 15 anos que morreu afogado neste domingo (24), em Maués, cidade do interior do Amazonas.

Jean japonês, como é conhecido no local, resgatou o corpo do jovem Kaio Henrique de 15 anos, do fundo Rio Maués Açu. Ele iniciou as buscas por voltas das 17h. Incansavelmente, mergulhou por diversas vezes no rio para tentar localizar a vítima.

Pela noite e com pouca visibilidade, o corpo do adolescente foi encontrado. Jean foi recebido com alegria e agradecimento por pessoas que acompanharam as buscas e a família da vítima.



“Aqui deixamos o nosso parabéns a este grande homem que se dispôs a ajudar e conseguiu cumprir sua missão com perfeição. Parabéns Jean Japonês o Mergulhador Herói” são palavras de uma faixa colocada em uma praça da cidade de Maués.



Relembre o Caso

O adolescente Kaio Henrique Lopes da Silva, de 15 anos, morreu afogado após um banho no rio Maués. A vítima e o primo estavam nadando nas águas, quando o estudante desapareceu e foi encontrado horas depois.

Segundo os policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), Kaio e o primo aproveitaram o domingo para nadar, atividade que eles faziam com frequência, quando a vítima desapareceu nas águas.

Desesperado, o primo acionou a guarnição, que se deslocou até o local e realizou um isolamento da área para buscas ao adolescente. Por volta das 19h30, o corpo de Kaio foi encontrado pelo mergulhador.

Familiares da vítima se desesperaram ao perceber que o jovem havia sido encontrado sem vida. Os policiais acionaram a equipe do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly para remoção do corpo.

