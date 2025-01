Documentário exalta ritmo do beiradão com músico Hadail Mesquita

O documentário “Brazilian Beats 2″, dirigido por Tiago Arakilian, estreia neste sábado (18), às 19h30 (horário de Manaus), no canal de televisão Arte1. O material audiovisual chega ao Brasil depois de exibição às plateias da China e da Rússia e coloca em evidência o ritmo de beiradão, com o amazonense Hadail Mesquita como protagonista.

O “Brazilian Beats 2” é uma continuação de uma produção lançada em 2022. O primeiro filme apresentava o samba de roda, a guitarra baiana, o baião/forró, electronic music, tambor de crioula, reggae, samba, funk, choro e sertanejo. O segundo documentário coloca em evidência o vaneirão, o carimbó, o brega, o rap e o boi bumbá, além do beiradão.

E o representante do beiradão escolhido para dar o depoimento sobre o ritmo alegre que anima as festas na capital Manaus e, principalmente, nas cidades do interior do Amazonas, foi o multitalentoso Hadail Mesquita.

Trajetória

O cantor, compositor e instrumentista Hadail Mesquita nasceu em uma comunidade chamada Lago do Limão, localizada na Região Metropolitana de Manaus. Na infância, ouvia o tio tocar saxofone às margens do rio que ficava atrás do flutuante onde morava em Iranduba. A influência familiar o levou a desbravar o mundo dos sons. Foi vocalista em diversos grupos musicais, além de ser um artista requisitado durante o período eleitoral para compor jingles.

Durante sete minutos, Hadail explica no documentário a importância do beiradão para o povo da região e toca suas composições que não deixam ninguém ficar parado tanto no salão convencional quanto nas pistas de dança improvisadas em piso de terra batida.

“Foi uma alegria muito grande falar da minha arte para pessoas do mundo inteiro. Valorizar o beiradão significa reconhecer o talento tanto da minha geração quanto dos que me antecederam, como Teixeira de Manaus, Chico Caju, Magalhães da Guitarra e tantos outros. Neste nosso ritmo dançante quem domina é o saxofone e a guitarra. No início, havia apenas a música, os instrumentos. Com o tempo, as letras foram introduzidas, divulgando o nosso jeito de nos expressarmos, a nossa forma de ver e de interagir com o mundo. Esse nosso diferencial de homens e mulheres da floresta está conquistando os estrangeiros. O Amazonas vai ampliar o número de turistas interessados na fauna, na flora e, agora, no ritmo”, explicou Hadail, artista do beiradão.

O documentário também conta com a participação dos músicos Arlen Barbosa, Neil Armstrong, Márcio Aguiar, Márcio Dorneles e Geraldo Brasil, do Boi Caprichoso.

Explosão adiada por 40 anos

O ritmo beiradão (mistura do carimbó, merengue, lambada, cumbia, forró, salsa, xote e música latina) conquistou o público amazonense na década de 80. O sucesso veio a partir da grande repercussão nas emissoras de rádio local. O saxofonista Teixeira de Manaus foi o precursor desse movimento musical, que reuniu grandes talentos como Chico Caju, Ozeas e sua Guitarra, Chiquinho Davi e outros.

Retrata a história que Teixeira de Manaus vendeu, no estado do Amazonas, mais discos que o cantor Roberto Carlos. O amazonense ganhou o “Disco de Ouro”, em 1983, por ter vendido mais de 100 mil cópias de um dos seus LPs.

A popularidade do beiradão, que cruzou as fronteiras do estado e conquistou o coração dos brasileiros e também de apreciadores no exterior, rendeu convites nos anos de 1980 e de 1990 para apresentações nos Estados Unidos, Colômbia e diversos países da Europa, que, infelizmente, nunca aconteceram.

O documentário “Brazilian Beats 2” corrige esta falha 40 anos depois do surgimento do beiradão. Por meio do audiovisual, o ritmo característico das festas do interior da Amazônia passou a ser conhecido e admirado por chineses e russos. O eclético Hadail Mesquita é o “embaixador” da cultura musical idolatrada pelos ribeirinhos, que se expandiu para o mundo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱