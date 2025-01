Conheça o Palacete Provincial, que abriga um acervo com mais 400 mil itens e coleções de arte

O Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, Centro, está com suas portas abertas para receber o público, especialmente neste período das férias letivas. O monumento histórico oferece desde visitas guiadas ao espaço, onde os visitantes podem conhecer as peças dos acervos, curiosidades, além de conhecer o Café Provincial que se encontra alojado no local.

O prédio fica aberto para visitação turística de segunda a sábado (exceto às quartas-feiras), das 9h às 15h. A Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), em frente ao prédio, é uma extensão do passeio ao local.

O Palacete Provincial abriga quatro museus de diferentes linguagens: Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam), Museu de Numismática Bernardo Ramos (MNBR), Museu Tiradentes da Polícia Militar (MTPM) e Pinacoteca do Amazonas (Pinam).

FOTOS: Alonso Júnior / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Museu da Imagem e do Som

O Misam foi inaugurado com o objetivo de resgatar, pesquisar, coletar, conservar e divulgar acervos que documentam a região amazônica através da imagem, do áudio, do filme e do vídeo. No Museu da Imagem e do Som, o conceito visual é trazer a cinematografia e fotografia do Estado. A ideia do espaço, é resgatar as tecnologias que já não são mais comumente usadas nos dias atuais e também trazer a memória da cinematografia de Manaus.

A implantação da nova sede no Palacete Provincial em 25 de março de 2009 permitiu a montagem de exposições permanentes mais expressivas, aproveitando o seu considerável acervo, oferecendo melhor atendimento ao público interessado em ouvir música, assistir filmes, conhecer a coleção de máquinas fotográficas, ou pesquisar fotos antigas, por exemplo.

Um dos exemplos das memórias perpetuadas no local, é o antigo Cine Guarany, que foi um dos cinemas mais conceituados da cidade de Manaus.

“O nome Cine Guarany foi escolhido devido ao sucesso do romance ‘O Guarany’, de José de Alencar, que despertou um forte sentimento nacionalista na época. O Cine Guarany foi demolido em 8 de outubro de 1984, transformando-se em escombros, atualmente é o espaço ocupado pelo Banco Itaú”, conta Thomas Ribeiro, monitor de turismo do Palacete Provincial. Além disso, no espaço é possível visualizar alguns móveis e um projetor que fizeram parte do Cine Guarany.

Conhecendo o espaço

A exposição fotográfica “Raízes da Amazônia: o olhar de Silvino Santos”, com obras do cinegrafista Silvino Santos está atualmente em cartaz no Misam. Há também uma variedade de câmeras fotográficas que foram produzidas no Polo Industrial de Manaus. No espaço, os visitantes também poderão conhecer sobre uma exposição cultural que retrata os presentes que foram doados até mesmo pelo embaixador da Indonésia.

O amazonense Elias Guimarães, 59 anos, conta que já tinha visitado o museu em outras épocas. E aproveitou para levar o filho, que está de férias. Elias, que exerce a função de funcionário público, revela que o Cine Guarany foi um dos cinemas que frequentou quando ainda era criança e o que mais marcou para ele nessa época, foram as músicas clássicas que tocavam antes dos filmes iniciarem.

“Era um cinema que era central, passava relíquias, tenho uma lembrança que marcou para mim, que independente do filme que ia ser passado, eles tocavam música clássica antes de começar. Eram canções mais instrumentais. Era um espetáculo que eu guardo na memória”, relembra Elias.

O Museu da Imagem e do Som do Amazonas possui um acervo de câmeras desde as mais antigas do século XIX até câmeras do século XX, um Projetor do século XIX movido a carvão, televisores, rádios, toca disco, CD’s, DVD’s e Vinis e também conta a história de Silvino Santos pioneiro das primeiras filmagens na Amazônia.

O jovem estudante, Pedro Silva, que estava pela primeira vez conhecendo o Museu da Imagem e do Som, conta que o que mais chamou sua atenção foi a evolução da tecnologia por conta do arsenal de vários modelos de câmeras fotográficas que o espaço abriga.

“É muito bom ver que algo assim consegue se preservar com o tempo e é bom manter para as próximas gerações. A evolução da tecnologia é notória, como os modelos de câmeras de diferentes épocas, mas também gostei da exposição do sudeste asiático e dos instrumentos”, expressa Pedro.

Museu Tiradentes da Polícia Militar

Outro espaço que está disponível para visitação no Palacete, é o Museu Tiradentes da Polícia Militar que homenageia a polícia do Estado e os bombeiros, com armas, fardamento e condecorações em exposição no local.

O Museu utiliza dois salões, onde podem ser encontradas coleções de armas, peças históricas, como a bandeira do Brasil utilizada na campanha de Canudos, comendas e espada do marechal amazonense Sizeno Sarmento, ex-interventor Federal do Estado, apetrechos da banda de música, equipamentos, antigos dos bombeiros, obras de arte e mobiliário de época (1900).

Além de servir à visitação e à guarda da memória, tem sido utilizado em eventos especiais da Polícia Militar e recepção de autoridades pelo Comandante-Geral da corporação.

Uma das curiosidades do lugar, é que algumas partes do chão de madeira são originais e fazem uma representação do encontro das águas, onde uma parte da madeira é escura, em acapu, fazendo referência ao Rio Negro e a madeira mais clara, fazendo referência ao Rio Solimões.

O Palacete Provincial foi fundado em 1874 e, por mais de 100 anos, funcionou como Quartel da Polícia Militar do Amazonas. Em 2009, passou por um restauro, sendo reinaugurado em 25 de março de 2009, com o espaço sendo aberto para visitação pública e gratuita, recebendo visitantes interessados em conhecer os acervos e coleções de artes dos museus, e que também participam dos eventos culturais que acontecem no local, atraindo crianças, jovens e adultos.

O Museu de Numismática e a Pinacoteca estão fechados para reformas, com retorno previsto para o dia 18 de maio, dia Internacional dos Museus. A Pinacoteca tem quadros, fotos e gravuras de artistas locais, nacionais e internacionais e no Museu de Numismática conta com um acervo de mais de 35 mil peças e moedas antigas.

Além disso, o Café Provincial é o mais novo espaço gastronômico do Palacete Provincial, que estreou em agosto de 2024, e traz em seu cardápio vários produtos artesanais amazônicos, como o famoso x-caboquinho, sucos naturais, e muito açaí. O Café também oferece aos visitantes com deficiência visual, o cardápio em Braille, tornando o espaço cultural ainda mais acessível a todos os públicos.

