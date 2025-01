Piloto e adolescente passaram noite sob guarda-chuva após queda de helicóptero

O piloto Edenilson de Oliveira Costa e a adolescente Bethina, de 12 anos, que foram resgatados com vida do helicóptero que caiu em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (16) passaram a noite, na mata, debaixo de um guarda-chuva, segundo a capitã da Polícia Militar Larissa Fidelis Aguiar. Ambos foram encontrados na manhã desta sexta-feira (17). Os pais da menina, Juliana e André Feldman, não sobreviveram.

A capitã da PM informou que Edenilson foi encontrado primeiro, próximo ao acostamento, já na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 30. A primeira preocupação dele era indicar a localização de Bethina. Ao encontrarem a criança, a primeira coisa que ela fez foi perguntar pelo “tio”, se referindo ao piloto, que passou a noite com ela, e dizer que hoje [sexta-feira] era seu aniversário de 12 anos.

Tanto Edenilson quanto Bethina foram encaminhados com pequenas escoriações ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero da Águia, de acordo com a Prefeitura de Caieiras.

O acidente

O helicóptero decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo na noite de quinta-feira (16). A aeronave viajava em direção à cidade de Americana quando perdeu o sinal de GPS por volta das 20h34 em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

O piloto e três passageiros estavam a bordo: pai, mãe e a filha, de 12 anos. Equipes de resgate da Polícia Militar encontraram os destroços da aeronave no início da manhã de sexta-feira (17), em uma área de mata na altura do quilômetro 31 da Rodovia dos Bandeirantes.

Duas pessoas foram resgatadas com vida antes das 7h: o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, e a passageira Bethina Feldman. Mais tarde, foram encontrados os corpos dos pais da criança: Juliana Böher e André Feldman.

A menina, Bethina Feldman, completa 12 anos neste 17 de janeiro. Aeronave era do modelo EC 130 B4, da fabricante Eurocopter France. Rodovia dos Bandeiras chegou a ser interditada na altura do local do acidente, causando congestionamentos.

*Com informações do Metrópoles

