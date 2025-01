Fundação Adriano Jorge realiza mais de 132,5 mil atendimentos de fisioterapia em 2024

A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), tem transformado a vida de muitos pacientes com os atendimentos fisioterapêuticos que realiza, possibilitando a recuperação da mobilidade e da qualidade de vida. No ano passado, foram 132.514 atendimentos nessa área.

Rose May Pinto, de 63 anos, é uma das pacientes atendidas, em tratamento desde 2023. Ela relata avanços na recuperação, após a realização de fisioterapia na unidade. Em 2021, a paciente sofreu uma grave lesão na bacia, após um acidente doméstico, quando caiu de uma altura de 4 metros do telhado da própria casa. “Passei três meses sem andar. Hoje, consigo realizar atividades que antes não conseguia, como ir à feira, andar pela casa e até sair com as amigas. Minha independência aumentou muito”, destacou.

Paulo Vieira, de 77 anos, é outro exemplo de superação. Após seis meses de acompanhamento na unidade, ele concluiu o tratamento no joelho. “A idade naturalmente dificulta o nosso direito de ir e vir, mas procurei uma médica, que identificou que o problema eram dores nas articulações do joelho, algo que poderia ser resolvido apenas com fisioterapia. Hoje, estou fazendo a décima sessão e me sinto ótimo”, brincou o idoso.

A Fundação Adriano Jorge oferece atendimento fisioterapêutico especializado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto adulto como infantil. “Esse é um atendimento que auxilia o paciente que necessita desse acompanhamento para voltar a ter autonomia para se movimentar e, assim, ter mais qualidade de vida”, afirma a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

Dentre os tratamentos oferecidos na unidade, nessa área, destacam-se a hidroterapia em piscina aquecida, fisioterapia ortopédica e traumatológica (para adultos e crianças), fisioterapia neurológica (para adultos e crianças) e fisioterapia para a articulação temporomandibular (ATM), que trata os movimentos de abrir e fechar a boca. A hidroterapia beneficia adultos com doenças reumatológicas e dores crônicas, sendo eficaz também no alívio de dores.

Segundo o diretor-presidente da unidade, o médico Ayllon Menezes, o setor de fisioterapia tem sido essencial na recuperação dos pacientes, especialmente para aqueles que sofreram traumas em acidentes de trânsito. “Com um espaço amplo, equipado e uma excelente equipe de profissionais, atualmente atendemos uma média de 180 pacientes por dia. Estamos felizes em devolver a funcionalidade a essas pessoas que, através de exercícios de fortalecimento, alongamento, treino de equilíbrio e força, conseguem realizar suas atividades e retomar a vida social”, afirmou o diretor.

Outros Serviços

Segundo a gerente de Fisioterapia da instituição, Rúbia Espírito Santo, a FHAJ também oferece suporte para pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras doenças neurológicas. O objetivo do tratamento é restaurar a funcionalidade e a independência dos pacientes.

“Nos casos de sequelas irreversíveis, trabalhamos para melhorar a funcionalidade e evitar a progressão da doença, proporcionando uma melhor qualidade de vida. A equipe da FHAJ se sente realizada com o reconhecimento da qualidade do serviço prestado e da estrutura da clínica”, destacou.

Com 182 leitos ativos, a FHAJ oferece 22 especialidades clínicas e cirúrgicas, como otorrinolaringologia, urologia e cirurgia geral, além de realizar procedimentos ortopédicos.

*Com informações da assessoria

