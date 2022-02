Agricultores familiares de Careiro da Várzea recebem verba e mudas frutíferas

Itens agrícolas como mudas de citros e sementes foram distribuídos entre produtores rurais

Careiro da Várzea (AM) – O governador Wilson Lima realizou, nesta quinta-feira (10/02), a entrega de 4,6 mil mudas frutíferas e R$ 150 mil em fomento para agricultores familiares do município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).

Na cidade, o governo estadual totaliza R$ 40,9 milhões em investimentos na recuperação de vicinais, para dar mais dignidade à população local e incentivar o setor primário.

Os produtos agrícolas entregues hoje (10/02) seguem um pacote de medidas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e órgãos vinculados ao sistema, para estimular as atividades produtivas.

O evento para a entrega dos produtos ocorreu na Escola Municipal Maria da Conceição Silva Coutinho, localizada no ramal do Areal, no Careiro da Várzea.

“Temos um compromisso muito grande com o setor primário porque são esses trabalhadores que colocam a comida na nossa mesa, lá na capital e também nos outros municípios do estado. Estamos dando condições para esses pequenos produtores. Dessa forma a gente está alavancando o setor primário como nunca aconteceu antes na história do estado”, afirmou o governador.

Infraestrutura

O governador destacou os investimentos na infraestrutura dessas regiões produtivas com a revitalização de ramais.

Estão em andamento obras para a entrega de dois ramais na região, o ramal do 11 e o ramal da Cabeceira do Purupuru, com investimentos de R$ 23.915.817,20.

Outros dois ramais, o do São José e do Cinturão Verde, já foram entregues no município, que receberam investimentos de R$ 17 milhões.

Produtos

Na ação executada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), foram entregues 1.500 mudas de citros, entre laranja e limão; seis kits de sementes de açaí; e 3.100 mudas de castanha.

“Esse benefício vai ser muito bom para a gente porque só plantamos abacaxi, e a laranja vai ser plantação que vai modificar, juntamente com o limão. No momento que a gente plantar, já vai ter certeza de que vai ter outras coisas para a gente tirar”, destacou Marta Morais, de 46 anos, produtora rural do município, que recebeu um kit de mudas de citros.

Cartões e DAP

O Governo do Estado tem executado a entrega dos Cartões do Produtor Primário (CPP) e da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

O cartão do produtor assegura a isenção de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), descontos na aquisição de insumos, maquinários agrícolas e descontos na conta de energia elétrica.

O documento serve para comprovar o tempo de trabalho na atividade rural, para o processo de aposentadoria. No município, segundo o Idam, foram entregues 320 cartões no ano de 2021.

A agricultora Kelly Reinaldo, 32, foi uma das beneficiadas e destacou a importância do registro.

“É a primeira vez que estou recebendo o cartão por trabalhar como agricultora de abacaxi e pimenta. Dá mais segurança porque esse cartão serve para várias coisas e traz reconhecimento para mim como agricultora”.

Fomento

O governador Wilson Lima também entregou na solenidade equipamentos agrícolas para o setor primário do município do Careiro da Várzea.

A Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano foi beneficiada com o recurso de R$ 150 mil, por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), revertido em seis triciclos e uma grade aradora.

A Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano atua na agricultura familiar com a produção de abacaxi, cupuaçu, macaxeira, banana, melancia, farinha e oleicultura em geral.

“Cada grupo vai utilizar no escoamento da produção para ajudar, levar o produto, levar água para pulverizar, várias coisas. Vai ser muito bem utilizado. Agradeço a Deus pela vida do governador e por tudo que estamos recebendo aqui”, disse Glória Lira, presidente da associação.

