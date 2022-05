Wilson Lima apresenta projeto do Hospital Regional de Manacapuru

Será um Hospital Geral, com ala de internação, Pronto-Socorro Adulto e Infantil e Maternidade, com centro cirúrgico e parque de imagem completo

Manaus (AM)- O governador Wilson Lima apresentou, nesta sexta-feira (13), o projeto de construção do Hospital Regional de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus.

A nova unidade hospitalar terá 175 leitos, dos quais 32 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O investimento será de mais de R$ 82 milhões, com a geração de mais de 2 mil empregos. Parte dos recursos, R$ 15 milhões, é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Átila Lins.

A apresentação ocorreu durante as ações do Governo Presente no município (a 68 quilômetros de Manaus). A previsão é que a licitação da obra ocorra em junho, com o início da execução em setembro.

Será um Hospital Geral, com ala de internação, Pronto-Socorro Adulto e Infantil e Maternidade, com centro cirúrgico e parque de imagem completo. Dos 32 leitos de UTI, 14 serão para o público adulto, 12 infantil e seis neonatal.

“É um hospital regional para atender Manacapuru e mais pelo menos seis municípios da região. É um hospital com uma grande estrutura, vai ser o maior e o mais moderno do interior do estado, de alta complexidade. É uma obra que vai ajudar muito as pessoas que moram aqui e que, daqui mais um tempo, não terão a necessidade de se deslocar para a capital para poder ter um atendimento”, ressaltou Wilson Lima.

A obra, que será executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), integra o programa Saúde Amazonas, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio do qual o Governo do Estado está estruturando hospitais regionais em municípios polos do interior.

A estimativa é que 219 mil pessoas de sete municípios sejam beneficiadas. A unidade será referência para a população de Manacapuru e, também, de Anori, Anamã, Beruri, Caapiranga, Codajás e Novo Airão. As fases de licenciamento da obra já iniciaram a partir da expedição, pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), da Licença Prévia.

A obtenção de Licença Prévia é a primeira de três etapas do processo de licenciamento ambiental da obra, que antecedem a Licença de Instalação. A partir de agora, a UGPE tem condições de saber quais os requisitos ambientais precisam ser cumpridos para que a obra avance.

Descentralização

O fortalecimento dos hospitais nas cidades polos garante atendimento de alta complexidade no próprio município, evitando o deslocamento de pacientes para hospitais em Manaus.

A descentralização dos serviços de média e alta complexidades já está em andamento pelo Governo do Estado que, no ano passado, implantou os primeiros leitos de UTI no interior, no município de Parintins.

“É política do Governo do Estado descentralizar ou então regionalizar a saúde da média e da alta complexidades. O governador Wilson Lima inaugurou os primeiros leitos de UTI da história do Amazonas, no município de Parintins. Estamos também já licitando os leitos de UTI de Tefé e já vamos começar as obras dos leitos de UTI de Tabatinga e, em seguida, os leitos de UTI de Humaitá”, disse o secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad.

“Nós desenvolvemos o projeto do hospital aqui para Manacapuru e estamos também trabalhando obras que o governador Wilson Lima determinou como prioridade para a saúde. Manacapuru é uma cidade polo, então esse hospital regional vai atender aos municípios aqui do entorno, evitando que eles precisem se deslocar para Manaus, desafogando assim a rede da capital”, disse o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

