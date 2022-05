Hospital João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de pacientes em Manaus

Os dois pacientes são idosos e precisam da presença da família no hospital

Manaus (AM)- O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de dois pacientes, não identificados, que se encontram internados na unidade.

O primeiro paciente é um homem que foi levado ao HPS pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítima de atropelamento. O paciente chegou à unidade desacordado, com múltiplas escoriações pelo corpo, e atualmente está sob os cuidados da equipe de intensivistas do hospital.

O outro paciente é um idoso, também sem identificação, que foi primeiramente atendido no HPS 28 de Agosto e transferido para o HPS João Lúcio no dia 16 deste mês. Ao serviço social, o paciente disse que mora na rua Rosário, no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, e que possui um irmão chamado Valdir.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família dos pacientes que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158, ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste da capital.

