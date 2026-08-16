Obra

Nove vigas foram instaladas neste sábado (15), antecipando a conclusão da etapa e permitindo a liberação do trânsito.

Manaus (AM) – A instalação das 24 vigas da alça viária do Complexo Viário Passarão foi concluída neste sábado (15), um dia antes do prazo previsto. Com a conclusão da etapa, o trânsito na região foi restabelecido e o viaduto chegou a 72% de execução, segundo a Prefeitura de Manaus.

As equipes instalaram as nove vigas que ainda faltavam durante o sábado. A operação ocorreu de forma simultânea a outras etapas da obra para acelerar o cronograma e reduzir os impactos na circulação de veículos.

Viaduto chega a 72% de execução

Além do içamento das vigas, equipes trabalharam na instalação de pré-lajes e andaimes, estruturas que antecedem a montagem do tabuleiro e a concretagem do viaduto.

Também foi realizada a instalação das barreiras de contenção do tipo “New Jersey”, destinadas a ampliar a segurança dos veículos que utilizarão a alça viária.

Na etapa de fundação, os trabalhadores avançaram na perfuração das últimas cinco estacas que integram a trincheira do complexo.

Trânsito é restabelecido após instalação

Durante o içamento das estruturas, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) adotou alterações no fluxo de veículos para garantir a segurança e manter a circulação na região.

Agentes do órgão acompanharam a operação e orientaram os motoristas durante os trabalhos. O desvio utilizado pelo transporte coletivo também recebeu veículos pesados e de grande porte durante a execução do serviço.

Segundo o supervisor de área do IMMU, Fernando Almeida, a conclusão do içamento deve reduzir a necessidade de novos desvios.

Com o encerramento dessa etapa, o trânsito deverá sofrer apenas interferências pontuais durante a movimentação de máquinas e caminhões, conforme a necessidade dos serviços.

Obra avança na zona Oeste

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, afirmou que a execução do viaduto está mais avançada do que o previsto.

Segundo ele, as equipes trabalham simultaneamente em diferentes frentes para acelerar o cronograma e reduzir os impactos provocados pelas obras na mobilidade da zona Oeste de Manaus.

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