Trânsito

Alterações no itinerário ocorrem nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto, das 7h às 18h, durante interdições nas avenidas Brasil e Coronel Teixeira.

Manaus (AM) – Linhas de ônibus terão alterações temporárias de itinerário durante as interdições programadas nas avenidas Brasil e Coronel Teixeira, em Manaus. As mudanças ocorrem nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto, das 7h às 18h, por causa das obras do Complexo Viário Passarão.

A medida busca manter a circulação do transporte coletivo e reduzir os impactos das interdições na mobilidade da região.

Linhas terão desvio nos dias 14 e 17

Nos dias 14 e 17 de agosto, a interdição ocorrerá no trecho da avenida Brasil com a avenida Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra.

As linhas 001, 016, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 130 e 211 seguirão pela avenida Coronel Teixeira, no sentido São Jorge. Os ônibus farão o retorno na rotatória em frente ao supermercado Carrefour e voltarão para o sentido Ponta Negra.

Desvios mudam nos dias 15 e 16

Já nos dias 15 e 16, a interdição ocorrerá na alça da avenida Brasil que dá acesso ao São Jorge.

As linhas 001, 010, 123, 450, 675, 678 e A036 seguirão pela avenida Brasil em direção à Compensa. Depois, farão o retorno na rua Ribeiro Couto e acessarão a via Arterial Norte.

Na sequência, os ônibus passarão pela rua Guanapuris e pela avenida Compensa até chegar à avenida São Jorge, onde retomarão o itinerário normal.

As linhas 120, 216 e 221 seguirão seus itinerários a partir da avenida Compensa.

O mesmo desvio será utilizado por veículos de grande porte para organizar a circulação e aumentar a segurança durante a execução dos serviços.

Passageiros terão paradas afetadas

Nos dias 15 e 16 de agosto, as linhas que utilizarem o desvio não atenderão às paradas localizadas em frente ao Conjunto Yapuá, ao Ministério Público do Estado do Amazonas e ao Porão do Alemão, na avenida Coronel Teixeira, no sentido São Jorge.

Os passageiros devem utilizar as paradas anteriores ou posteriores ao trecho afetado.

Obras do Passarão alteram trânsito

A orientação é que os usuários programem os deslocamentos com antecedência e acompanhem a sinalização no local. Agentes de trânsito também estarão na região para orientar motoristas e passageiros.

As alterações são temporárias e acompanham o cronograma das obras do Complexo Viário Passarão, que avançam com intervenções na infraestrutura viária de Manaus.

Confira as linhas afetadas

14 e 17 de agosto: 001, 016, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 130 e 211.

15 e 16 de agosto: 001, 010, 123, 450, 675, 678 e A036; além das linhas 120, 216 e 221.

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