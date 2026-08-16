Campanha

Candidato começou a agenda com adesivaço e lançamentos de candidaturas aliadas antes de seguir para Parintins.

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, iniciou oficialmente a campanha eleitoral neste domingo (16/8) com uma agenda voltada ao fortalecimento das alianças políticas e ao contato com a militância na capital e no interior do Estado. O primeiro dia reuniu apoiadores, lideranças e candidatos da coligação em uma programação que começou em Manaus e embarque rumo Parintins, terceiro maior colégio eleitoral do Amazonas.

A agenda começou com um adesivaço na Avenida das Torres às 9h, e prosseguiu com a participação de Omar nos lançamentos das candidaturas do deputado estadual Professor Sinésio Campos e do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Curubão, que disputam vaga na Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM).

Durante os encontros, Omar afirmou que a campanha será construída a partir da experiência administrativa e da apresentação de propostas para enfrentar os principais problemas do Estado. Segundo o candidato, a prioridade será mostrar ao eleitor como pretende reorganizar áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

“Política é proposta. Nós vamos ganhar essa eleição juntos para tirar o Amazonas do abandono em que se encontra. O que vai resolver os problemas é a experiência e o trabalho que acumulei ao longo dos anos”, afirmou.

Outro tema abordado durante a agenda foi a relação institucional com o governo federal. Omar citou a pavimentação da BR-319, a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus e a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida como resultados da articulação política construída em Brasília.

“Tudo o que a gente pediu ao presidente Lula ele fez. Pedimos a BR-319, pedimos a preservação da Zona Franca de Manaus e a retomada do Minha Casa, Minha Vida no Amazonas”, declarou.

Alianças

A programação também reforçou a presença de lideranças do interior na campanha. Em São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Curubão representa uma das principais lideranças indígenas do Estado e destacou a importância da participação dos povos originários na construção de políticas públicas.

“Precisamos estar unidos em um projeto de construção e reconstrução. Nosso povo resistiu para existir. Agora vamos unir forças para conquistar igualdade e ampliar nossa representação”, afirmou Curubão.

Ao longo da campanha, Omar pretende ampliar as agendas na capital e nos municípios do interior, apresentando o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas e fortalecendo a atuação conjunta com candidatos da coligação nas eleições de 2026.

Em Parintins, o candidato também participa do lançamento da campanha da deputada estadual Mayra Dias, reforçando a presença da coligação em uma das principais bases eleitorais do interior.

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