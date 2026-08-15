Eleições 2026

Primeiro dia de campanha terá lançamentos de candidaturas aliadas e agendas em Manaus e Parintins

O candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD-AM), inicia oficialmente, neste domingo (16/8), a campanha nas eleições de 2026. O primeiro dia será marcado por uma sequência de agendas com candidatos aliados em Manaus e no interior, abrindo uma nova etapa da disputa pelo comando do Estado.

A programação começa com a participação de Omar no lançamento da campanha à reeleição do deputado estadual Professor Sinésio Campos e, na sequência, da candidatura do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira e grande liderança indígena, Clóvis Curubão. Ainda no domingo, Omar vai a Parintins participar do lançamento da candidatura da deputada estadual Mayra Dias. A agenda será marcada pelo contato com a população, escuta das demandas e apresentação das propostas.

Com o início oficial da campanha, Omar pretende intensificar as agendas que já vinha realizando na capital e no interior e ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade. Nas últimas semanas, o candidato percorreu municípios e participou de encontros com comunidades, trabalhadores, empresários e representantes de diferentes segmentos.

As demandas levantadas nesses encontros também deverão contribuir para o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas. Omar defende a construção de um programa de Estado com ações estruturadas para áreas como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento econômico.

“Política é proposta. Eu sou uma pessoa experiente e estou ouvindo todos para que a gente possa construir juntos um programa de Estado a oferecer às pessoas do meu Estado”, afirmou Omar.

A campanha também deverá reforçar a experiência administrativa como um dos principais elementos do discurso do candidato. Omar tem defendido uma mudança no comando do Estado associada à capacidade de gestão e à retomada de políticas implementadas durante sua passagem pelo Governo do Amazonas, além da apresentação de novas propostas.

Ao longo da pré-campanha, Omar também dividiu agendas com o senador Eduardo Braga (MDB), candidato à reeleição ao Senado. Os dois percorreram municípios do interior e participaram de encontros em Manaus, consolidando a parceria política para a disputa estadual.

Trajetória política

Omar Aziz iniciou sua trajetória política no movimento estudantil e, na década de 1990, foi eleito vereador de Manaus. Posteriormente, exerceu mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi vice-prefeito de Manaus e depois vice-governador durante a gestão de Eduardo Braga.

No início de 2010, assumiu o Governo do Amazonas e foi reeleito governador no fim daquele ano. Em 2014, foi eleito senador e reeleito oito anos depois.

AGENDA RESUMIDA

Domingo – 16

Manhã

reunião com lideranças na zona centro-sul de Manaus

reunião com lideranças na zona sul de Manaus

Tarde

Deslocamento para Parintins

Noite

Lançamento de candidatura da deputada Mayra Dias em Parintins

LEIA MAIS:

Omar defende melhoria da merenda escolar e nas condições para permanência dos alunos nas escolas