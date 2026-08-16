Acidente

Colisão ocorreu na avenida Rodrigo Otávio, perto da Feira do Japiim; um dos carros capotou após perder o controle.

Manaus (AM) – Um acidente envolvendo quatro veículos deixou pelo menos duas pessoas feridas neste domingo (16), na avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da Feira do Japiim, na zona Sul de Manaus. Um dos carros capotou após o motorista perder o controle da direção e atingir outros três veículos.

Segundo informações preliminares, o veículo que capotou atingiu inicialmente um Hyundai HB20. Após rodar na pista, o carro bateu em um JAC e em um Honda City antes de capotar às margens da avenida.

Duas pessoas ficam feridas

O motorista do veículo que capotou ficou ferido e precisou de atendimento médico. Uma passageira que estava em outro automóvel envolvido na colisão também foi socorrida.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Trânsito fica lento na avenida

O acidente provocou bloqueio parcial da avenida Rodrigo Otávio durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos. O trânsito ficou lento nas proximidades da Feira do Japiim.

A causa que levou o motorista a perder o controle do veículo ainda não foi esclarecida. As circunstâncias e a dinâmica da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.

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