Incêndio

Motorista conseguiu sair do veículo antes que as chamas se espalhassem; ninguém ficou ferido.

Iranduba (AM) – Uma Kombi pegou fogo enquanto estava em um posto de combustíveis, neste domingo (16), no município de Iranduba, no interior do Amazonas. O motorista conseguiu deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e, segundo as informações disponíveis, ninguém ficou ferido.

Vídeos registrados por testemunhas mostram frentistas e outras pessoas tentando controlar o incêndio. Extintores foram utilizados para conter as chamas e evitar que o fogo atingisse outras áreas do estabelecimento.

Causa do incêndio é investigada

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio na Kombi. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.

Até o momento, não há registro de feridos relacionado ao incidente.

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