Incidente

Equipamento caiu na área da empresa no Distrito Industrial; rede elétrica precisou ser desligada por segurança.

Manaus (AM) – Um guindaste tombou na tarde deste domingo (16) dentro da área da Honda, na Rua Javari, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. O equipamento caiu sobre a fiação de alta tensão, o que levou à necessidade de interromper o fornecimento de energia na área por segurança.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que enviaram duas ambulâncias e um veículo de apoio para o local. Até o momento, não foi divulgada a existência ou a quantidade de pessoas feridas.

Após a queda, funcionários responsáveis pelo sistema elétrico trabalharam para desenergizar a rede e reduzir o risco de novos acidentes. Imagens registradas no local mostram o equipamento tombado dentro das instalações da empresa.

As circunstâncias que provocaram a queda do guindaste ainda não foram esclarecidas.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Kombi pega fogo em posto de combustíveis em Iranduba