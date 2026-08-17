Pesquisa

Levantamento mostra Omar com 33,7% no primeiro turno e mais de 53% nas simulações de segundo turno.

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), aparece na liderança da disputa eleitoral pelo Governo do Amazonas, segundo pesquisa de opinião pública da DMP divulgada nesta segunda-feira (17). No cenário estimulado de primeiro turno, Omar registra 33,7% das intenções de voto, à frente de Maria do Carmo (20,6%), Roberto Cidade (18,8%) e David Almeida (16,3%).

Nas simulações de segundo turno, Omar Aziz aparece com mais de 53% das intenções de voto em todos os cenários apresentados pelo levantamento.

Contra Maria do Carmo, Omar registra 54,1%, enquanto a candidata aparece com 36,3%. No cenário com David Almeida, Omar tem 54,2% contra 33,7%. Já diante de Roberto Cidade, o candidato registra 53% contra 38,2%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 08020/2026. A coleta das entrevistas ocorreu entre os dias 11 e 14 de agosto.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores, com 16 anos ou mais, residentes e votantes nos 62 municípios do Amazonas, alcançando 100% do território estadual.

Campanha começa com encontros e mobilização

Omar Aziz iniciou oficialmente a campanha eleitoral neste domingo (16/8) com uma agenda voltada ao fortalecimento das alianças políticas e ao contato com a militância na capital e no interior do Estado.

O primeiro dia reuniu apoiadores, lideranças e candidatos da coligação em uma programação que começou em Manaus e seguiu com agenda em Parintins, um dos maiores colégios eleitorais do interior do Amazonas, onde reuniu a maior multidão desde a pré-campanha.

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