Oportunidade

Oferta contempla 122 cursos em diversas áreas e inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 17 e 20 de agosto

Estão abertas até quinta-feira (20), às 23h59, as inscrições para 9.867 vagas gratuitas em cursos presenciais de Qualificação Profissional do Cetam em Manaus. O cadastro começou às 7h desta segunda-feira (17) e deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As oportunidades são destinadas preferencialmente a moradores de Manaus e estão distribuídas entre Unidades de Educação Profissional e Tecnológica (UEPT) e Centros Estaduais de Convivência da Família (CECF) da capital.

O edital da terceira oferta de cursos presenciais foi publicado pelo Cetam na sexta-feira (14). Ao todo, são 122 cursos em diferentes áreas de formação.

O diretor-presidente do Cetam, Sidilande Picanço, destacou que a oferta considera as demandas e tendências do mercado de trabalho e também amplia cursos voltados à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“São quase 10 mil vagas, distribuídas em 122 cursos distintos. É importante para o candidato que, um pouquinho antes das 7h, fique atento e atualize a página para que, no momento em que abrir a inscrição, consiga essa vaga”, destacou.

Quais cursos estão disponíveis?

Entre as opções estão cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia e Informática, Beleza e Estética, Saúde e Assistência, Artesanato e Moda.

A lista inclui formações como:

Assistente Administrativo;

Almoxarife;

Informática Básica e Avançada;

Python;

Power BI;

Barbeiro;

Designer de Cílios;

Cabeleireiro;

Atendente de Farmácia;

Auxiliar em Terapia ABA.

Também estão entre as novidades cursos de Bancos de Dados, Web Designer, Internet das Coisas, Informática Avançada para Pessoa com TEA, Inteligência Artificial aplicada ao Marketing Digital, Leitura e Interpretação de Componentes Eletrônicos e Atendimento Pré-Hospitalar.

Todos os cursos são 100% gratuitos, sem cobrança de taxas de inscrição ou matrícula. Os alunos ficam responsáveis apenas pela aquisição de materiais de uso individual que eventualmente sejam necessários durante as aulas práticas.

Como fazer a inscrição?

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição on-line, conforme o limite estabelecido para cada curso. Cada candidato poderá escolher apenas uma formação.

Para participar, é necessário criar ou atualizar previamente o perfil no Portal do Candidato do Cetam, informando dados pessoais, endereço e formação acadêmica. Também devem ser enviados os documentos exigidos, como CPF, RG e comprovante de escolaridade, de acordo com os requisitos de cada curso.

Quem pretende concorrer às vagas deve ficar atento ao horário de abertura das inscrições, já que o preenchimento ocorre conforme a ordem dos cadastros.

Quando sai o resultado?

A divulgação dos pré-inscritos está prevista para 21 de agosto.

Os candidatos selecionados dentro do número de vagas regulares serão convocados por e-mail para confirmar a matrícula presencialmente nos dias 24 e 25 de agosto.

Já os candidatos que ficarem na lista de espera deverão confirmar a matrícula no dia 26 de agosto.

As aulas têm início previsto a partir de 31 de agosto.

Pessoas com deficiência (PcD) deverão apresentar laudo médico ou carteira comprobatória, além de documento oficial de identificação, no momento da matrícula presencial.

Informações sobre cursos, unidades, horários, pré-requisitos e documentação estão disponíveis no edital do Cetam. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected].

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