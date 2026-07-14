Qualificação

Cadastro segue até quarta-feira (15) e oferece 26 cursos gratuitos de qualificação profissional a distância.

Manaus (AM) – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abriu, nesta terça-feira (14), as inscrições para 25.900 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional na modalidade Educação a Distância (EaD). Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta quarta-feira (15), exclusivamente pelo Portal do Candidato.

Todo o processo é gratuito, incluindo matrícula, acesso às aulas e emissão do certificado digital. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, e cada CPF poderá ser utilizado para concorrer a apenas um curso.

São 26 cursos em áreas estratégicas

A nova oferta reúne 26 cursos voltados à qualificação profissional em áreas como informática, tecnologia, administração, comunicação, gestão, sustentabilidade e atendimento ao público.

Entre as capacitações disponíveis estão Introdução à Inteligência Artificial, Linguagem Python, Desenvolvimento de Aplicativos Digitais, Assistente Administrativo, Técnicas de Oratória, Introdução ao Design Gráfico e Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável.

Aulas serão realizadas pela internet

As aulas serão ministradas pelo Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), em formato autoinstrucional, permitindo que o estudante organize os horários de estudo. O Cetam recomenda dedicação média de duas horas por dia.

Para receber o certificado digital, o aluno deverá obter nota mínima de 60 pontos nas avaliações.

Inscrição exige documentos e pré-requisitos

Os requisitos variam conforme o curso escolhido. Em geral, é necessário ter idade mínima entre 14 e 18 anos, conforme a capacitação. Alguns cursos da área de tecnologia exigem certificado de Informática Básica, com carga horária mínima de 60 horas.

Durante a inscrição, o candidato deverá anexar documentos como CPF, RG, comprovante de escolaridade e, quando exigido, certificados que comprovem os pré-requisitos.

O Cetam orienta que os interessados leiam o edital antes da inscrição para conferir os requisitos, a documentação exigida e as regras do processo seletivo.

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