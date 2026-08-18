Luto

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos.

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17), em sua residência, em São Paulo. Segundo informações da família, a artista morreu de causas naturais, às 23h24.

A informação foi confirmada durante o velório da atriz, realizado nesta terça-feira (18), em São Paulo. O bisneto de Laura, Fernando Faria, contou que ela estava bem nos dias que antecederam a morte e faleceu enquanto dormia.

Segundo ele, Laura morreu de forma tranquila e cercada por pessoas próximas. “Descansou em paz, feliz, do jeito que ela queria, ao redor das pessoas que ela amava”, relatou.

Ainda de acordo com Fernando, a forma como a atriz morreu correspondia a um desejo que ela havia manifestado anos antes. Em 2014, Laura teria comentado que gostaria de morrer dormindo. “Ela faleceu dormindo”, contou o bisneto.

O que significa morte por causas naturais?

A expressão “morte por causas naturais” é utilizada quando o falecimento ocorre por fatores internos do organismo, sem relação com causas externas, como acidentes ou violência.

Entre as condições que podem levar a uma morte natural estão doenças, complicações de saúde e fatores associados ao envelhecimento. No caso de Laura Cardoso, a família informou apenas que a morte ocorreu por causas naturais, sem divulgar uma doença ou condição específica como causa do falecimento.

A filha da atriz, Fátima Cardoso, relatou que Laura passou mal em casa, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo.

Velório reúne familiares e amigos

O velório de Laura Cardoso acontece nesta terça-feira, em São Paulo, no Funeral Home, onde familiares, amigos e admiradores prestam as últimas homenagens à atriz.

A família anunciou a morte nas redes sociais e destacou a trajetória da artista, que se tornou um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Laura Cardoso era viúva do ator Fernando Ballerini, com quem teve três filhos: Fátima, Fernanda e José. O filho morreu ainda bebê, três dias após o nascimento.

Trajetória de Laura Cardoso

Laura Cardoso construiu uma das carreiras mais longevas da dramaturgia brasileira, com mais de oito décadas dedicadas ao teatro, rádio, cinema e televisão. Nascida em São Paulo, em 1927, ela demonstrou interesse pela atuação ainda na infância e, aos 15 anos, iniciou a carreira em radionovelas na Rádio Cosmos.

A atriz estreou na televisão na década de 1950, na TV Tupi, e passou por diferentes emissoras antes de chegar à Globo, em 1981, na novela Brilhante. Ao longo da carreira, participou de mais de 100 produções e marcou a teledramaturgia brasileira em novelas como Mulheres de Areia, A Viagem, Chocolate com Pimenta, Caminho das Índias e A Dona do Pedaço.

Reconhecida pela versatilidade e pela dedicação à profissão, Laura também atuou no cinema e no teatro e recebeu importantes prêmios e homenagens. Em 2006, foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição à cultura brasileira. Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.

Ao longo de mais de 70 anos de presença na televisão, Laura Cardoso se tornou uma das figuras mais respeitadas da dramaturgia nacional e deixou personagens que permanecem na memória do público. Sua trajetória é marcada pela longevidade, pela presença em diferentes gerações da televisão brasileira e pela permanência nos palcos e nas telas por décadas.

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