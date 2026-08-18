Experiências artísticas

Iniciativa reúne dança, música e artes visuais em atividades voltadas à inclusão de estudantes de 11 a 14 anos.

A Escola Estadual Cívico Militar Fueth Paulo Mourão, localizada na Rua Dr. Dalmir Câmara, 100, Bairro São Jorge, Manaus, recebe nos dias 17, 18, 24 e 25 de Agosto, o projeto “Corpos que Dançam, Mundos que Sentem – Vivências inclusivas em dança, música e artes visuais na educação especial”. A iniciativa nasce do encontro entre dança, música e artes visuais, pensado especialmente para estudantes da Educação Especial.

Contemplado pelo Edital de Fomento Cultural Multilinguagens (Edital nº 09/2025 – Categoria Dança) via PNAB AM, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E GOVERNO DO AMAZONAS, tem por objetivo promover experiências artísticas e educativas inclusivas, tendo a arte como linguagem central na criação de espaços de expressão, criatividade, interação e movimento.

O evento ocorre dentro da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, celebrada anualmente de 21 a 28 de agosto no Brasil. O período foi instituído pela Lei nº13.585/2017 para mobilizar a sociedade sobre a inclusão e o combate ao preconceito.

Programação Integrada e Multidisciplinar

A programação reúne um percurso sensorial contínuo conduzido por uma equipe de especialistas e artistas renomados na cena local:

17 de Agosto — Oficina de Dança- 09:00 às 10:30

Arte-educadora: Rayssa Oliveira (Profissional de Dança)

Proposta: Vivência corporal e sensorial focada nas diferentes possibilidades de movimento, exploração espacial e autonomia dos estudantes.

Participação e colaboração: Charles Alfaia

18 de Agosto — Oficina de Artes Visuais- 15:00 às 17:00

Arte-Educadora: Hadna Abreu (Artista Visual)

Proposta: Experimentações táteis e visuais com cores, texturas e materiais diversos, estimulando linguagens de comunicação não verbal.

Participação e colaboração: Riker Gi

24 de Agosto — Apresentação Musical, Dança e Happening de Artes Visuais (Ação Integrada) Manhã: 08:00 às 10:30 e Tarde: 14:00 às 15:30

Arte-Educadores: Equipe Artística Coletiva

Proposta: Encontro multissensorial transformando o ambiente escolar em um laboratório vivo de criação em tempo real entre som, gesto e imagem.

25 de Agosto — Oficina Musical- 15:00 às 17:00

Arte-Educador: Abner Viana (Músico e Neuropsicopedagogo)

Proposta: Exploração do som, ritmo e escuta ativa como ferramentas neuropsicopedagógicas de interatividade e percepção.

Participação e colaboração: Matheus Gondim

Inclusão, Acessibilidade e Transversalidade

O público-alvo do projeto é composto de estudantes de 11 a 14 anos matriculados na instituição. Um dos diferenciais da proposta é o diálogo com a educação ambiental, trabalhando conceitos como corpo, ritmo, natureza, escuta e coletividade, além da produção de registros fotográficos e materiais de memória pedagógica para o fortalecimento do ecossistema de arte inclusiva no ambiente escolar.

Coordenação do projeto

Rayssa Deschain: artista, pesquisadora e professora de Artes, com trajetória que atravessa a dança, a música, a performance e a produção visual. Doutoranda em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), é mestre em Letras e Artes, especialista em Dança-Educação e graduada em Dança pela mesma instituição. Sua pesquisa concentra-se nas relações entre dança, beleza, experiência estética e cognição corporificada, articulando investigação acadêmica e prática artística.Na música, sua trajetória é fortemente ligada à cultura retrô.

É contrabaixista e vocalista da banda Os Dry Martinis, dedicada ao rockabilly, rock and roll e rhythm & blues das décadas de 1950 e 1960, e integra a banda de surf music instrumental Las Mucuras. Com esses trabalhos, participa de festivais, projetos e coletâneas, com circulação nacional e internacional.Sua atuação artística se estende ainda à performance, à maquiagem cênica, à concepção de figurinos e à caracterização, reunindo diferentes linguagens em uma produção marcada pelo interesse pela estética, pelo corpo e pela cultura visual.

Abner Viana: Multi-instrumentista, arranjador e pesquisador na cena musical brasileira. Possui mestrado em Música pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e consolida sua trajetória internacional com grandes grupos e artistas renomados entre Europa e América do Sul. Além da arte, atua como professor e é especializado em Neuropsicopedagogia e Psicanálise Clínica. Atualmente, desenvolve pesquisas e projetos inovadores (transdisciplinares) voltados para a educação especial, no qual enfatiza a Neuropsicopedagogia musical somada à inclusão social em escolas públicas de Manaus.

Hadna Abreu: artista visual, ilustradora e empreendedora criativa, nascida em Manaus, Amazonas. Sua produção transita entre a arte contemporânea, a ilustração científica e projetos institucionais, tendo a Amazônia como principal fonte de inspiração. Em seu trabalho, investiga as relações entre natureza, memória, ciência e cultura, utilizando diferentes linguagens para traduzir a riqueza do território amazônico. À frente da Manart Galeria, também desenvolve projetos que aproximam arte, educação e economia criativa, acreditando na arte como ferramenta de diálogo, conhecimento e transformação social.

Pablo Araújo: Músico, compositor, produtor cultural e técnico de áudio.É membro fundador da banda amazonense Luneta Mágica, com a qual lançou cinco álbuns e circulou por importantes festivais do Brasil e do exterior. É um dos criadores e coorganizadores do Festival Alienígena de Artes, que reuniu milhares de pessoas e centenas de artistas em Manaus.Também atua na produção de trilhas sonoras para cinema, tendo trabalhos em filmes como Enterrado no Quintal e Revoada, pelo qual recebeu prêmio de melhor som. Formado pelo IAV (Instituto de Áudio e Vídeo), desenvolve ainda trabalhos de produção executiva, gestão cultural, áudio e projetos de inclusão por meio da arte.

O projeto também conta com uma equipe multidisciplinar de colaboradores. A identidade visual foi desenvolvida por Arthur Old 78 ‘s, enquanto a captação de imagens e os registros fotográficos estão sob os cuidados de Álvaro Mello. O corpo docente e artístico traz o bailarino e professor de dança Charles Alfaia, além de Matheus Gondim, músico e professor da banda Soda Billy e Os Dry Martinis. A coordenação pedagógica da iniciativa é assinada por Elton Zhaga.

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