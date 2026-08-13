PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Evento no Sambódromo terá samba e pagode em 12 de setembro, com entrada mediante doação de alimentos.

Péricles, Xande de Pilares e Uendel Pinheiro são as atrações do “Tem Sesc Aqui”, evento que o Sesc Amazonas realiza no dia 12 de setembro, no Sambódromo de Manaus, em comemoração aos 80 anos da instituição.

A programação começa às 18h e terá entrada gratuita. Para participar, porém, o público deverá trocar 2 kg de alimentos não perecíveis por um ingresso.

Troca de ingressos começa nesta sexta

A troca começa na sexta-feira (14) e ocorre de segunda a sábado, das 9h às 19h. O atendimento será realizado exclusivamente em dois pontos do Sesc em Manaus:

Sesc Centro: Rua Henrique Martins, 427, Centro;

Sesc Balneário: Avenida Constantinopla, 288, Alvorada.

Cada CPF poderá garantir um ingresso. Além disso, o público poderá retirar uma entrada para outra pessoa. Nesse caso, será necessário apresentar o documento original com foto do beneficiário e os alimentos exigidos.

Por outro lado, a troca depende da disponibilidade de ingressos.

Doação ajuda o Mesa Brasil

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Sesc Mesa Brasil. O programa atua na segurança alimentar e nutricional e, dessa forma, contribui para combater a fome e o desperdício de alimentos.

Assim, além de acompanhar os shows gratuitamente, o público também poderá contribuir com as ações sociais do programa.

Péricles, Xande e Uendel Pinheiro

Um dos principais nomes do samba e do pagode nacional, Péricles será uma das atrações da noite. O cantor ganhou projeção como integrante do Exaltasamba e, posteriormente, consolidou carreira solo.

Na sequência, Xande de Pilares também leva seu repertório ao Sambódromo. O cantor, compositor e instrumentista tem uma trajetória ligada ao samba e à música popular brasileira.

Já Uendel Pinheiro representa o samba amazonense na programação. O cantor e compositor é um dos nomes de destaque do gênero no Estado.

Evento celebra 80 anos do Sesc

O “Tem Sesc Aqui” integra as comemorações pelos 80 anos do Sesc Amazonas. Por isso, a instituição preparou uma programação que reúne música, cultura e solidariedade.

Além dos shows, a iniciativa reforça a atuação do Sesc em áreas como cultura, educação, saúde, lazer e assistência.

Com entrada gratuita mediante a doação de alimentos, o evento promove, portanto, acesso à cultura e solidariedade em uma mesma programação.

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